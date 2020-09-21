Eski Bursa yeniden ortaya çıkıyor

Bursa’nın en eski 5 mahallesinin yer aldığı Hisar İçi’ndeki tarihi doku, Osmangazi Belediyesi’nin çalışmalarıyla yeniden hayat buluyor. Eski Bursa’nın yeniden cazibe merkezi olmasını sağlayacak Tarihi Hisar Bölgesi Yenileme Projesi’ kapsamında Oruçbey Caddesi’ndeki 28 binanın cephe sağlıklaştırma çalışması tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Oruçbey Caddesi’nin açılışını gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi, bölgedeki çalışmalarını arkeolojik kazı alanı ve Filiboz Mescidi çevresinde yoğunlaştırdı.

Mustafa Dündar

HİSAR BÖLGESİ KÜLTÜR VE MEDENİYET HAZİNESİ

Osmanlı’nın 1326 yılında fethettiği Hisar’daki restorasyon çalışmalarını “Yaşayan Tarih Hisar İçi” başlığı altında yoğun bir şekilde sürdürdüklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Bağrında köklü bir tarih barındıran Hisar bölgesi şehrimizin adeta kültür ve medeniyet hazinesi. Biz de Osmangazi Belediyesi olarak, bu büyük değerimizi yeniden ortaya çıkarmak için çalışıyoruz. Pandemi süreci öncesinde bölgeyi araştırma çalışmalarımız kapsamında burada yaşayan kişiler, mimarlar ve akademisyenler ile buluşmalar gerçekleştirdik. Hisar’ın eski ve bugünkü halini ele aldık. Bu bölgeyle ilgili eski dönemlere ait en ufak detayları dahi kayıtlarımıza aldık” dedi.

KAZI ALANI AÇIK HAVA MÜZESİ HALİNE GELECEK

Hisar’da 11 yıldır önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Dündar, “Osmangazi Çıkmazı, Kale Sokak, Üftade Camii çevre düzenlemesi, Kavaklı Caddesi, Oruçbey Caddesi, arkeolojik kazı sahası, Filiboz Mescidi civarında önemli çalışmalar yaptık. Oruçbey Caddesi’nin açılışını gerçekleştirdik. Şimdi hedefimiz, arkeolojik kazı sahasını açık hava müzesi haline getirmek. Hemen yanında bulunan Filiboz Mescidi de tarihte olduğu haliyle yeniden ayağa kalkacak. Yaşayan Tarih Hisar İçi Projesi, tek tek hayata geçiyor” ifadelerini kullandı.