Eski CHP'li Usluer'den muhalif medyaya veryansın: Bunu normal olarak mı değerlendireceğiz?

CHP'nin 25 ve 26’ncı dönem Eskişehir milletvekilliğini yapan ve parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, geçtiğimiz ay sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

5 Mayıs'ta CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Usluer, "Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" demişti.

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Kendisi gibi CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin yanında siyasi hayatına devam edeceğini açıklayan Usluer, Twitter hesabından Halk TV, KRT TV, TELE 1 TV'i hedef aldı.

Kendilerine söz hakkı verilmediğini ifade eden eski vekil, "Tüm muhalefet partilerini (DEVA, Gelecek Partileri dahil) ekrana çıkartıyor, Memleket Partisi'ni davet etmiyorsanız bunu normal olarak mı değerlendireceğiz?" ifadelerini kullandı.

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Usluer sözlerini, "Bundan sonra kimse, hiçbir kanal için 'YANDAŞ' demesin" diyerek noktaladı.

Halk TV

KRT TV

TELE 1 TV

Tüm Muhalefet partilerini (DEVA, Gelecek partileri dahil ) ekrana çıkartıyor

Memleket partisini davet etmiyorsa



Bunu normal olarak mı değerlendireceğiz?



Bundan sonra kimse

Hiçbir kanal için

YANDAŞ demesin — Gaye Usluer 🇹🇷 (@GayeUsluer) June 8, 2021

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