Gündem Eski CHPli Usluerden muhalif medyaya veryansın Bunu normal olarak mı değerlendireceğiz?
POLİTİKA

Eski CHP'li Usluer'den muhalif medyaya veryansın: Bunu normal olarak mı değerlendireceğiz?

Geçtiğimiz ay CHP'den istifa ederek, Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'ne katıldığını açıklayan eski milletvekili Gaye Usluer, sosyal medya üzerinden muhalif medyaya tepki gösterdi. Halk TV, KRT TV ve TELE 1'i hedef alan Usluer, "Tüm muhalefet partilerini ekrana çıkartıyor, Memleket Partisi'ni davet etmiyorlar. Bunu normal olarak mı değerlendireceğiz?" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Eski CHPli Gaye Usluerden muhalif medyaya veryansın: Bunu normal olarak mı değerlendireceğiz? Gelecek Partisi muhalif kanallara tepki
Gaye Usluer

CHP'nin 25 ve 26’ncı dönem Eskişehir milletvekilliğini yapan ve parti meclis üyesi olan Prof. Dr. Gaye Usluer, geçtiğimiz ay sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

5 Mayıs'ta CHP üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Usluer, "Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim" demişti.

Muhalif medyaya sert sözler: Bundan sonra kimse hiçbir kanal için "yandaş" demesin

Kendisi gibi CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce'nin yanında siyasi hayatına devam edeceğini açıklayan Usluer, Twitter hesabından Halk TV, KRT TV, TELE 1 TV'i hedef aldı.

Kendilerine söz hakkı verilmediğini ifade eden eski vekil, "Tüm muhalefet partilerini (DEVA, Gelecek Partileri dahil) ekrana çıkartıyor, Memleket Partisi'ni davet etmiyorsanız bunu normal olarak mı değerlendireceğiz?" ifadelerini kullandı.

Usluer sözlerini, "Bundan sonra kimse, hiçbir kanal için 'YANDAŞ' demesin" diyerek noktaladı.

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