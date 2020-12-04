Eski CHP'li yöneticilerden 'tacizci' başkana destek paylaşımları

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A. hakkında taciz suçlamasıyla yapılan soruşturmanın kamuoyuna yansıması sonrası, CHP'li eski ilçe yöneticilerinden destek paylaşımları yapıldı.

GÜNDEM Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı U.K. hakkında 24,5 yıla kadar hapis istemi

"Adamlığına tüm Türkiye şahit"

Mesajlarda, G.Ö.A.’nın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile yan yana olduğu fotoğraflar da paylaşılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Önce şöyle bakacaksın yanında kimler var. Ümraniye CHP Gençlik Kolu Başkanı G.Ö.A. sen yürü gençlik yanında seninle gurur duyuyoruz."

"Hamur pişince ekmek, çamur pişince toprak, çocuk pişince delikanlı, delikanlı da adam olurmuş. O delikanlıların hası Ümraniye’de, sizin duruşunuza adamlığına değil Ümraniye, tüm Türkiye CHP örgütü şahit."

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Ne olmuştu?

CHP Ümraniye Gençlik Kolları eski Başkanı G.Ö.A.’nın cinsel tacizine uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunan 20 yaşındaki partili genç D.A, ifadesinde, G.Ö.A.’nın kendisini zorla öptüğünü ve fiziksel temasa zorladığını söylemişti.

GÜNDEM CHP'li eski gençlik kolları başkanının taciz ettiği genç kızın ifadesi ortaya çıktı

GÜNDEM Hakkında taciz suçlaması bulunan eski CHP'li yönetici Kartal Belediyesi'nde çalışmaya devam ediyor