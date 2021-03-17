Gündem Eski CHPliler Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül yüzde kaç oy alıyor?
POLİTİKA

Eski CHP'liler Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül yüzde kaç oy alıyor?

CHP’de uzun yıllar siyaset yaptıktan sonra Türkiye Değişim Partisi’ni kuran Mustafa Sarıgül ve yakın bir zaman içinde kurucusu olduğu partinin resmi duyurusunu yapması beklenen Muharrem İnce’nin, kendi yollarına yönelmeleri ‘acaba ne kadar başarılı olacaklar’ sorusunu da beraberinde getiriyor. Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, Konsensüs Araştırma’nın yaptığı son anketi bugünkü köşesine taşıdı. Anket sonuçlarına göre "Sarıgül'e kesinlikle oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 3,1, "İnce'ye kesinlikle oy veririm" diyenlerin oranı ise yüzde 5,4.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül, siyasi hayatlarına kendi kurdukları partiyle devam edecek.
Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül, siyasi hayatlarına kendi kurdukları partiyle devam edecek.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, “Şubat anketinde Muharrem İnce ve Mustafa Sarıgül için ne kadar oy çıktı?” başlıklı bugünkü köşe yazısında Konsensüs Araştırma’nın Şubat ayı içinde yaptığı araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Acet’in yazısından anket sonuçlarına ilişkin kısımlar şöyle:

Mustafa Sarıgül için;

Kesinlikle oy veririm diyenler: Yüzde 3,1

Oy verebilirim diyenler: Yüzde 15,6

Kesinlikle oy vermem diyenler: yüzde 81,3

Muharrem İnce için aynı sorular sorulduğunda ise şöyle bir tablo ortaya çıkmış:

Kesinlikle oy veririm diyenler: Yüzde 5,4

Oy verebilirim diyenler: Yüzde 17,3

Kesinlikle oy vermem diyenler: Yüzde 77,3

Anket sonuçları ne anlatıyor?

Bu tablonun ne anlattığı sorusuna da yazısında yanıt veren Acet, şunları aktardı:

"İlk iki soruya bakıldığında, Sarıgül’ün oy alma kapasitesinin yüzde 18,7, İnce’nin oy alma kapasitesinin ise, yüzde 22,7 olduğu anlaşılıyor. Kesinlikle oy veririm diyenleri, şimdiden oy vermeye karar vermiş olanlar olarak kabul edecek olursak, İnce’nin yüzde 5,4, Sarıgül’ün ise yüzde 3,1 oranında oy alabileceği sonucu karşımıza çıkıyor.

Anketi yapan Konsensüs Araştırma’nın Başkanı Murat Sarı, bu tercihlerin daha önce CHP’ye oy vermiş seçmene ait olduğunu söylüyor. O halde, bu tabloya bakarak, CHP seçmeni içinde hem İnce’nin, hem de Sarıgül’ün geniş bir ‘sempati halesi’ oluşturduğu sonucunu çıkarmamız gerekmiyor mu? Anket bu. Herkes, kendi görüşünü söylemekte serbest."

https://www.yenisafak.com/yaza...

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