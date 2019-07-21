Gündem Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre vefat etti
İSTANBUL

Eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre vefat etti

Milli Görüş'ün lideri merhum Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından olan ve eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre 96 yaşında vefat etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Arif Emre
Süleyman Arif Emre

Milli Görüş hareketinin kurucularından ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yakın çalışma arkadaşlarından eski Devlet Bakanı Süleyman Arif Emre vefat etti.

CENAZESİ YARIN KALDIRILACAK

96 yaşında vefat eden Süleyman Arif Emre'nin cenazesi 22 Temmuz Pazartesi İkindi namazını takiben Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde kılınacak cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığında defnedilecek.

Milli Görüş lideri Erbakan Hoca ile birlikte Milli Görüş Hareketi’nin temellerini attı. Erbakan liderliğinde kurulan Milli Nizam Partisi’nin programını hazırlayan, bu partinin kapatılmasından sonra Milli Selamet Partisi’ni kurup başkanlığını deruhte eden, daha sonra sırasıyla Refah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetiminde görev alan, beş dönem milletvekilliği yapan Süleyman Arif Emre, Siyasette Otuzbeş Yıl kitabıyla, hatıralarını belgelemişti.

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