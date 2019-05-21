Eski emniyet müdürü FETÖ'den gözaltına alındı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yayınladığı 19 Mayıs mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

