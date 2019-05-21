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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Sinop eski emniyet müdürü FETÖ'den gözaltına alındı

Eski emniyet müdürü FETÖ'den gözaltına alındı

KHK ile meslekten ihraç edilen Sinop eski emniyet müdürü Ş.A. İzmir'de İZBAN istasyonunda FETÖ'den gözaltına alındı

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan eski Sinop Emniyet Müdürü Ş.A., İzmir'in Torbalı ilçesinde yakalandı.

İZMİR'E GELDİĞİ İSTİHBARATI HAREKETE GEÇİRDİ

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Sinop Emniyet Müdürü Ş.A.'nın İzmir'e geldiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Zanlı, Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki İZBAN istasyonunda yakalandı.

Ş.A.'nın üzerinden sahte kimlik ile kent içi ulaşımda kullanılan kart çıktığı öğrenildi.

Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) meslekten ihraç edilmiş olan zanlı, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için emniyete götürüldü

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