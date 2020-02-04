Gündem Eski eşine dehşeti yaşattı
3. SAYFA

Eski eşine dehşeti yaşattı

Aydın Didim’de, eski eşini darbettiği gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanan Murat Cem. K. elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı. Murat Cem K., daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Murat Cem K.
Murat Cem K.

Didim’de yaşayan muhasebeci Zeliha Erdemir, arkadaş ortamında tanıştığı Murat Cem K. ile evlendi ve çiftin, şu an 6 yaşında olan oğulları dünyaya geldi. Murat Cem K., iddiaya göre, şiddet uygulamaya başlayınca Zeliha Erdemir, 7 Kasım 2014’te Didim 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Dava 26 Aralık 2016’da sonuçlandı ve çift boşandı. Ayrıldıktan sonra da Murat Cem K.’nin kendisini tehdit ettiğini söyleyen Zeliha Erdemir, 46 kez şikayetçi olmasına rağmen sonuç alamadı. Her ay savcılıktan koruma kararı aldırmak zorunda kalan Erdemir, bu duruma isyan edip, sosyal medyadan ‘Ölmek istemiyorum’ mesajını paylaşarak, yardım istedi.

Zeliha Erdemir

3 AY SÜREYLE TAKILDI

Bunun üzerine Aydın Barosu’nca adres değişikliği nedeniyle hakkında verilen uzaklaştırma kararları tebliğ edilemeyen Murat Cem K. için gereğinin yapılması amacıyla Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe verildi. Zeliha Erdemir’in yardım çığlığının ardından kamuoyunda oluşan tepkiler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Didim 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yazı gönderildi. Murat Cem K.’nin, boşandığı Zeliha Erdemir’e yaklaşmaması için elektronik kelepçe ile 3 ay süreyle denetlenmesine karar verildi. Mahkemenin kararı üzerine Didim Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Murat Cem K.’ye elektronik kelepçe takıldı. Kısa süre içinde arızalı olduğu anlaşılınca Murat Cem K. için yeni kelepçe istendi. Yeni elektronik kelepçenin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nden 1 hafta sonra geleceği belirtildi.

Elektronik kelepçeyi kırdı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

  • Murat Cem K.’ye, 26 Aralık’ta eski eşini rahatsız etmemesi için yeni elektronik kelepçe takıldı. Bu kelepçeyi 29 Ocak Çarşamba günü kırdığı belirlenen Murat Cem K. hakkında, devlet malına zarar verdiği gerekçesiyle işlem yapıldı. Murat Cem K., daha önce eski eşine uyguladığı şiddet gerekçesiyle açılan davalar kapsamında tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

Kadına şiddete karşı 75 madde
GÜNDEM
Kadına şiddete karşı 75 madde
54 hedef yerle bir

54 hedef yerle bir

​Esed rejimi askerlerimizi hedef aldı, bedelini ağır ödedi.
Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

Türkiye saldırılara meşru karşılık verdi

​ABD, İdlib'de şehit olan askerlerimiz için taziye mesajı yayınladı.
Artık yargıya hesap verecek

Artık yargıya hesap verecek

​İSMEK'teki kadınları sözlü taciz eden Şişli'nin 3 ayrı suçtan cezalandırılması istendi.
Önümüzü kesmeyin

Önümüzü kesmeyin

​Türkiye'nin kararlılığını sınayanlar büyük bir hata yaptıklarını anlayacak.
CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

CHP, SP ve İYİ Parti sessiz

​Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalı görmezden geldiler.
Katil Emir

Katil Emir

BAE suikast timi Yemen'de 200 kişiyi öldürdü.

Kentyol CHP çiftliği olmuş

Kentyol CHP çiftliği olmuş

​CHP'li belediyede mevzuata aykırı ödemeler ve araç kiralamaları tespit edildi.
Maske bitti fiyatlar uçtu

Maske bitti fiyatlar uçtu

​Çin, Türkiye'ye ihraç ettiği maskeleri geri satın aldı.
Barış değil ilhak planı

Barış değil ilhak planı

Filistinli kardeşlerimizin onurunu savunmaktan geri durmayacağız.
Otomotivde elektrik devrimi

Otomotivde elektrik devrimi

​Z Raporu'nun şubat sayısı bayilerde yerini aldı.
AB’den Schengen fırsatçılığı

AB’den Schengen fırsatçılığı

​AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkartıldı.
Bulut bilişimde dev etkinlik

Bulut bilişimde dev etkinlik

​15 ülkeden 2 bin katılımcı İstanbul'a geliyor.
Benzin zammı iptal edildi

Benzin zammı iptal edildi

Bu gece yarısından itibaren yansıtılacak 8 kuruşluk zam iptal oldu.
Cumhurbaşkanı'ndan<br> yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı'ndan
yerli otomobil açıklaması

​Erdoğan: 3 sene içerisinde müşterisiyle buluşturmayı planlıyoruz.
Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

Bakan Akar'dan İdlib açıklaması

"​76 Rejim mensubu asker etkisiz hale getirilmiştir."
Balkanlar'dan kar geliyor

Balkanlar'dan kar geliyor

Sıcaklıklar yurt genelinde 10-15 derece azalacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.