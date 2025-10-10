Eski eşinin evine tabanca ile ateş eden şüpheliye gözaltı

A.K., 2 ay önce boşandığı eşinin oturduğu Kayalar Mahallesi 4 Eylül Caddesi’ndeki evine geldi. A.K., tabancayı çıkarıp, eski eşinin 18'inci kattaki evinin balkon kısmına nişan alarak ateş etti. Kurşunların isabet ettiği balkon camı kırıldı.

Ahmet K., daha sonra binaya girip, önce eski eşinin, sonra da kendisine müdahale etmek isteyen komşusunun evinin kapısını kırmaya çalıştı.