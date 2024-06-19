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Eski eşle kıyas boşanma nedeni

Eşini, vefat eden eski eşiyle kıyaslayan koca, tam kusurlu bulundu. Tarafların boşanmasına, kadına nafaka ve tazminat ödenmesine karar verildi. Yargıtay da yeni eşi eskisiyle kıyaslamayı boşanma nedeni sayıp kararı onadı.

04:00 - 19/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 05:33 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yargıtay 2'nci Hukuk Dairesi, eşini, vefat eden eski eşiyle kıyaslayan kocayı boşanma davasında tam kusurlu bularak tarafların boşanmasına, kadına nafaka ve tazminat ödenmesine karar verdi. Ankara'da yaşayan bir kişi, eşinin kendisine ilgi göstermediğini, evi terk ettiğini, vefat eden eşine ait mücevherleri kullandığını, yine mücevherler üzerinde haber vermeden daraltma ve isim değiştirme gibi işlemler yaptığını iddia ederek boşanma davası açtı. Erkek, mahkemeden 50 bin lira maddi, 50 bin lira da manevi tazminat talebinde bulundu.

Eşinin açtığı davaya karşı dava açan kadın, kocasının sürekli vefat eden eşi ile kendisini kıyasladığını, kendisini hor gördüğünü ve dışladığını, hakaret edip evden kovduğunu iddia etti. Kadın, kendi lehine 1500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 100 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminata hükmedilmesini talep etti.


TAM KUSURLU

Yargılamayı yapan yerel mahkeme, “kocanın, eşini, eski eşi ile kıyasladığını ve kadını ortak hanede istemediğini, kadının kusurunun ise ispatlanamadığını” tespit etti. Kocayı tam kusurlu bulan mahkeme, tarafların boşanmasına, kadına 1500 lira tedbir ve yoksulluk nafakası ile 40 bin lira maddi, 30 bin lira da manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Yerel mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Hukuk Dairesi, erkeğin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Koca, karara karşı temyiz başvurusunda bulundu.


YARGITAY KARARI ONADI

Yerel mahkeme kararına yapılan itirazı inceleyen Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğunu tespit etti. Davacı erkek tarafından temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığını belirleyen Daire, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 370’inci maddesi uyarınca kararın onanmasına hükmetti.


#boşanma
#Yargıtay
#karar
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