Eski husumet kanlı bitti: Sözlü tartışma kavgaya dönüştü

Gazetecilikten sonra emekliye ayrılan ve ticaretle uğraşan Ersin Kalkan’ın, Berattin Ç. İle bir süredir husumetinin bulunduğu öğrenildi. Daha önceden de birkaç kez kavga ettikleri ve mahkemelik oldukları belirlenen ikili önceki gece Fatih Balat’ta karşılaştı. İkili arasındaki sözlü tartışma kısa süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Arbede sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Berattin Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emniyete teslim olan Kalkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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