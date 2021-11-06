Eski MİT’çilere ‘siyasi cinayetler’ sorulacak ​

Eski MİT mensupları Mehmet Eymür ve Cevat Öneş, “siyasi cinayetler” iddiası üzerine başlatılan soruşturmada bilgilerine başvurulmak üzere savcılığa davet edildi.

Ankara Başsavcılığı, muhalefetin gündeme getirdiği “siyasi cinayetler olabilir” söylemiyle ilgili resen soruşturma başlatmıştı. Konuyu tüm yönleriyle araştıran Başsavcılık, İYİ Partili Koray Aydın’ın bilgisine başvurmuştu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise başsavcılığa bilgi vermekten kaçınmıştı.

SAVCILIĞA GELİN

“Siyasi cinayetler” söylemini dillendiren diğer isimler ise eski MİT mensupları Mehmet Eymür ve Cevat Öneş’ti. Başsavcılık, bu kişiler için de harekete geçerek, bilgilerine başvurulmak üzere sözlü davette bulundu. Eymür ve Öneş’e ellerinde bir bilgi veya belge olup olmadığı sorulacak.

Öte yandan iddianın araştırılması için Emniyet istihbarata talimat yazısı gönderilmişti. İstihbaratın elinde henüz bu iddiaları doğrulayacak bir bilginin olmadığı, gelecek yazının beklendiği belirtildi.

Mehmet Eymür, bir gazeteye verdiği röportajda “Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir” ifadelerini kullanmıştı. Cevat Öneş ise siyasi cinayetler konusunda “somut şüpheler” olduğunu öne sürerek, seçim sürecinde provokasyonlar olabileceğini iddia etmişti.