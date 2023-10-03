Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'in FETÖ'den yargılanmasına devam edildi

"Bu konuda mağdur durumdayım. Dört duruşmadır mahkemeniz ısrarla söz konusu evrakları istiyor. 2012 KPSS ve 2010 KPSS'deki gibi Türkiye'de bir infial oluşturulmak istendi. Gerek benim, gerek Cumhurbaşkanımızın aldığı tedbirler büyük bir kaosu önledi. Benim aldığım tedbirlerin takdir edilmesi gerekirken 8 yıldır yargılanıyorum. Mağdur durumdayım. ÖSYM'de benim koyduğum kurallar aynı şekilde uygulanıyor. Takdir edilmem gerekirken bu durumdayım"