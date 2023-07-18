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Eski rektör FETÖ'den tutuklandı

İzmir'de 2017 yılından bu yana hakkında FETÖ'den yakalama kararı olan ve geçen günlerde tedavi amaçlı geldiği hastanede yakalanan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tutuklandı.

15:51 . 18/07/2023 Salı
DHA
FETÖ'cü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tutuklandı.

FETÖ'cü Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 11 Eylül 2017 yılında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 5 yıldır aranan Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun, 4 Temmuz’da kolon kanseri ve böbrek yetmezliği tedavisi için Ege Üniversitesi Hastanesi'ne gitti.

Meslekten ihraç edilmişti

Polis ekiplerince yakalanan Hoşcoşkun, iki haftalık tedavi sürecinin ardından emniyete götürüldü. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Hoşcoşkun’un etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söylerken, 2017'den bu yana firari olması sebebiyle tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Hoşcoşkun sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yükseköğretim Kurulu’nca 28 Şubat 2017'de Ege Üniversitesi'ndeki rektörlük görevinden açığa alınan Hoşcoşkun, 25 Ağustos'taki Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilmişti.



#Mustafa Cüneyt Hoşcoşkun
#FETÖ
#İzmir
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