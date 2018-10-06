Eski SOLOTÜRK pilotunu 'benzerlik' yaktı

Türk Hava Kuvvetleri’nde SOLOTÜRK gösteri pilotluğunun ardından görevinden ayrılarak Türk Hava Yolları’na geçen pilot Yalın Ahbab’ın başına ilginç bir olay geldi.

THY pilot üniforması giyen bir şahsın, 'adının Yalın Ahbab olduğunu ve SOLOTÜRK pilotluğunun ardından havayollarında uçtuğunu' söylediğini duyan Yalın Ahbab, konuyu araştırmaya başladı.

Konu yargıya taşındı

Kokpitaero'nun haberine göre Ahbab, şahsın, "Siz Yalın Ahbab mısınız" sorununa "Evet" diye cevap verdiğini ve bir çok kişiyi kandırdığını, hatıra fotoğrafı çektirdiğini öğrendi.

Şahsın banka dahil bazı resmi işlemler yaptığını da tespit eden Yalın Ahbab, konuyu yargıya taşıyarak suç duyurusunda bulundu.