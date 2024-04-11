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Eski ve yeni muhtarların aileleri arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın kırsal Umur Mahallesi'nde eski ve yeni muhtarların aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

17:25 - 11/04/2024 Perşembe
DHA
İki şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
İki şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Olay, öğle saatlerinde, Silvan ilçesi kırsal Umur Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, eski muhtar Hasan Acun ile yeni muhtar Celal Biçer'in aileleri arasında tartışma çıktı.

Tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Eski muhtar Hasan Acun'un eşi Hanım Acun ile kavgayı ayırmaya çalışan Erdal G., tarafların ateşlediği tabancalardan çıkan kurşunlarla yaralandı.

İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hanım Acun müşahede altına alınırken, durumu ağır olan Erdal G. ise Diyarbakır'a sevk edildi.

İki şüphelinin gözaltına alındığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı.



#Diyarbakır
#Seçim
#Muhtar
#Kavga
#Çatışma
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