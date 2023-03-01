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Eski vekil Aktürk vefat etti

Anavatan Partisi’nin 20’nci dönem milletvekili Yıldırım Aktürk (82), vefat etti.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Anavatan Partisi’nin 20’nci dönem milletvekili Yıldırım Aktürk (82), vefat etti.

Anavatan Partisi’nin 20’nci dönem milletvekili Yıldırım Aktürk (82), vefat etti.

Anavatan Partisi’nin 20’nci dönem milletvekili Yıldırım Aktürk (82), vefat etti. Aktürk’ün vefat haberini gelini Belkıs Aktürk sosyal medya hesabından duyurdu. Belkıs Aktürk, “Anlatması uzun ama hayat kısa işte...Aile büyüğümüz, canım eşim Yavuz Aktürk’ün babası, babamız Yıldırım Aktürk vefat etti. Müthiş biriydi. İnanılmaz bir zekaya, harika bir çabaya sahipti. Vatana, millete hizmetleri çok kıymetli idi. Çok sıra dışı hayat öyküsünü tamamladı” mesajı paylaştı. Aktürk’ün cenazesi bugün öğle namazını müteakip Şakirin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek. 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın yakın çalışma ekibinde yer alan Yıldırım Aktürk, devlet bürokrasisinde pek çok görev üstlenmişti.

#Yıldırım Aktürk
#Anavatan Partisi
#Vefat
1 saat önce
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Eski vekil Aktürk vefat etti
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