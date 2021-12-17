Meteorolojiden 8 ile kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Son değerlendirmelere göre, 18 Aralık Cumartesi günü Kütahya, Eskişehir çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Denizli’nin 700-800 m üzeri yüksek kesimleri ile Muğla’nın 900 m üzeri yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) kar yağışları bekleniyor. Muğla ve Denizli’nin yükseklerinde cumartesi gece saatlerinden sonra, diğer yerlerde pazar günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Batı Akdeniz ile Konya'ya fa kuvvetli kar yağışı uyarısı

Ayrıca, "18 Aralık Cumartesi günü aksam saatlerinden sonra Burdur’un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta, Antalya’nın 1100-1200 m üzeri yüksek kesimleri ile Konya’nın güney ve batısında de kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Kar yağışlarının genellikle cumartesi gece saatlerinden sonra, Antalya’nın doğusunun yüksekleri ile Konya çevrelerinde pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Konya Antalya yolunun yüksek kesimleri başta olmak üzere kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.