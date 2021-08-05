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Düğün sonrası mahalle karantinaya alındı: 16 kişinin testi pozitif çıktı

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesine bağlı 350 nüfuslu Düzköy Mahallesi, yapılan düğün sonrası 16 kişinin test sonucunun pozitif, 25 kişinin ise temaslı olması nedeniyle 10 gün için karantinaya alındı. Mahalle giriş-çıkışları, jandarma ekiplerince kapatıldı.

Haber Merkezi DHA
Eskişehir haber... Düğün sonrası mahalle karantinaya alındı: 16 kişinin testi pozitif çıktı
Jandarma ekiplerince mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Sarıcakaya ilçesine bağlı Düzköy Mahallesi’nde 1 kişiye, belirtiler üzerine yapılan Covid-19 testinin sonucu pozitif çıktı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibince yapılan çalışmada, testi pozitif çıkan kişinin birkaç akşam önce düğüne katıldığı belirlendi.

Filyasyon ekiplerince yapılan 15 kişinin testi de pozitif çıkarken, 26 kişinin ise temaslı olduğu tespit edildi.

Sarıcakaya İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca 16 pozitif vaka ve 26 temaslı olduğu belirlenen mahalle için 10 günlük karantina kararı alındı. Sarıcakaya Jandarma Komutanlığı ekiplerince 120 hane ve 350 nüfusu bulunan mahalleye giriş- çıkışlar kısıtlandı.

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