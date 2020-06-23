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Eskişehir haberleri... Otomobil fiyatına bir ton 90 kiloluk kurbanlık

Eskişehir'de otomobil fiyatına kurbanlık: Bir ton 90 kilo ağırlığındaki tosun için 30 bin lira istiyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Eskişehir'de bir ton 90 kilogram ağırlığındaki 'Coşkun' isimli tosun otomobil fiyatına alıcısını bekliyor. Sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor.

Haber Merkezi İHA
Coşkun’un sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor.
Coşkun’un sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor.

Kurban Bayramı öncesi tüm Eskişehir’de kurban hareketliliği devam ediyor. Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayvan satımının düştüğü gözlenirken, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arıyor.

Hayvancılığa gönül verip dede mesleğini sürdüren Mustafa Valioğlu isimli besicinin sahip olduğu Coşkun isimli tosun da alıcısını bekliyor. Coşkun’un sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor. İkinci el otomobil fiyatına alıcısını bekleyen bir tonluk Coşkun’un cidago yüksekliği ise bir metre 70 santimetre geliyor.

İHA
Coşkun’un sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor.

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"Canlı olarak bin 90 kilogram geliyor"

Konuyla ilgili konuşan Mustafa Valioğlu, "Hayvanımız bin 90 kilogram ağırlığında. Fiyat olarak 30 bin lira istiyoruz. Biz hayvanlarımıza küspe vermiyoruz arpa ve mısır ile besliyoruz. Etlerinde yağ çıkmaz. Hayvanlarımız kalitelidir. Araba fiyatına kurbanlık diyebiliriz ama aldığına değecek. Çünkü canlı olarak bin 90 kilogram geliyor" diye konuştu.

İHA
İkinci el otomobil fiyatına alıcısını bekleyen bir tonluk Coşkun’un cidago yüksekliği ise bir metre 70 santimetre geliyor.

"Bu sene satışlarımız yüzde 50 oranında daha az"

Koronavirüsün kurbanlık sektörünü etkilediğini belirten Valioğlu, "Benim dedem bu işi yapıyordu. Babam rahmetli oldu o da bu işi yapıyordu şimdi de biz yapıyoruz. Satışlar bu sene yavaş o da pandemiden dolayı. 65 yaş üzerinin sokağa çıkamaması ve cumartesi Pazar yasakların uygulanması bizi etkiledi. Bu sene satışlarımız yüzde 50 oranında daha az. Geçen sene bu zamanlar biz malı bitirmiştik. Bu sene daha yüzde 50’yi yakalayamadık" şeklinde konuştu.

Otomobil fiyatına bir ton 90 kiloluk kurbanlık: 30 bin lira istiyor
FOTOĞRAF 5
Title
Kurban Bayramı öncesi tüm Eskişehir’de kurban hareketliliği devam ediyor. Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayvan satımının düştüğü gözlenirken, vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arıyor.
Title
Hayvancılığa gönül verip dede mesleğini sürdüren Mustafa Valioğlu isimli besicinin sahip olduğu Coşkun isimli tosun da alıcısını bekliyor. Coşkun’un sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor. İkinci el otomobil fiyatına alıcısını bekleyen bir tonluk Coşkun’un cidago yüksekliği ise bir metre 70 santimetre geliyor.
Title
Konuyla ilgili konuşan Mustafa Valioğlu, Hayvanımız bin 90 kilogram ağırlığında. Fiyat olarak 30 bin lira istiyoruz. Biz hayvanlarımıza küspe vermiyoruz arpa ve mısır ile besliyoruz. Etlerinde yağ çıkmaz. Hayvanlarımız kalitelidir. Araba fiyatına kurbanlık diyebiliriz ama aldığına değecek. Çünkü canlı olarak bin 90 kilogram geliyor diye konuştu.
Title
Koronavirüsün kurbanlık sektörünü etkilediğini belirten Valioğlu, Benim dedem bu işi yapıyordu. Babam rahmetli oldu o da bu işi yapıyordu şimdi de biz yapıyoruz. Satışlar bu sene yavaş o da pandemiden dolayı. 65 yaş üzerinin sokağa çıkamaması ve cumartesi Pazar yasakların uygulanması bizi etkiledi. Bu sene satışlarımız yüzde 50 oranında daha az. Geçen sene bu zamanlar biz malı bitirmiştik. Bu sene daha yüzde 50’yi yakalayamadık şeklinde konuştu.
Title
Otomobil fiyatına bir ton 90 kiloluk kurbanlık: 30 bin lira istiyor
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Eskişehir'de bir ton 90 kilogram ağırlığındaki 'Coşkun' isimli tosun otomobil fiyatına alıcısını bekliyor. Sahibi yıllardır elinde büyüyen 3 yaşındaki tosun için 30 bin lira istiyor.


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