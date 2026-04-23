Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Eskişehir
Eskişehir'de ehliyetsiz ve alkollü sürücüler çarpıştı

Eskişehir'de ehliyetsiz ve alkollü sürücüler çarpıştı

00:1023/04/2026, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Ehliyetsiz ve alkollü sürücülerin kazasında ceza yağdı.
Ehliyetsiz ve alkollü sürücülerin kazasında ceza yağdı.

Eskişehir’de 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ile 1.43 promil alkollü sürücünün karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Olay sonrası iki sürücüye ve araç sahibine toplam 117 bin 150 lira idari para cezası kesilirken, alkollü sürücünün ehliyetine 6 ay el konuldu.

Eskişehir’de 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı hafif ticari araç ile 1.43 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralanırken, 2 sürücüye ve bir araç sahibine toplam 117 bin 150 lira idari para cezası uygulandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde meydana geldi. T.U.Ö. (46) yönetimindeki 26 AKS 150 plakalı otomobil, E.S. (15) yönetimindeki 26 AHD 389 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada savrulan hafif ticari araç, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan H.D.T. (15) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı H.D.T. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü E.S.’nin 18 yaşından küçük olduğu belirlenirken, diğer sürücü T.U.Ö.’nün ise 1.43 promil alkollü tespit edildi.

Toplam 117 bin lira ceza uygulandı

Sürücü E.S.’ye ‘ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak ve kaza yerinde gerekli önlemleri almamak suçlarından 43 bin 718 lira, araç sahibi babasına ise 40 bin lira idari para cezası uygulandı. Diğer sürücü T.U.Ö.’ye ise ‘alkollü araç kullanmak, trafiği tehlikeye sokmak, kaza yerinde gerekli önlemleri almamak ve eski tip sürücü belgesi kullanmak suçlarından 33 bin 431 lira para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, şirkete ait olduğu belirlenen aracı trafikten men edilerek, çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Eskişehir
#Kaza
#Alkol
#Ehliyet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
