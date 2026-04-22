Eskişehir’de mangal uğruna ağaca zarar: Tepki çeken görüntüler

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde bir grup, iddiaya göre mangal yakmak için ağaç dalını halat ve baltayla kırmaya çalıştı. Görüntülerde şahısların dala ip atarak asıldığı ve baltayla müdahale ettiği anlar yer aldı. Doğaya verilen zarar tepkilere neden olurken, görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Odunpazarı ilçesi Yenisofça Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde, 4 kişilik bir grubun ağaca attıkları halat ile dal kırmaya çalıştığı göze çarptı. Birinin elinde balta da bulunan şahısların mangal için ağaca zarar vermeye çalıştığı iddia edildi. Gruptan bir başka şahsın ağaç dalına balta salladığı görüldü. Dala takılan ipe asılan şahısların uğraşı ‘pes’ dedirtti.