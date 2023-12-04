Eskişehir'de feci kaza: Tırla kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü Parla ile yanında bulunan Şükrü Kaplan'ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Rıdvan K. ile yanındaki Salih K. ise sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.