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Eskişehir'de feci kaza: Tırla kamyonetin çarpıştığı kazada ölü ve yaralılar var

Eskişehir'de karşı yönlerden gelen tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlanırken, feci olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Semih Bozkuş
22:17 - 4/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Eskişehir'de ölümlü trafik kazası
Eskişehir'de ölümlü trafik kazası

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında iki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Eskişehir'de tırla kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Eskişehir-Afyonkarahisar kara yolunun 75. kilometresinde, Murat Parla (38) idaresindeki 03 AEJ 994 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Rıdvan K'nin (37) kullandığı 03 AER 574 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri kamyonet sürücüsü Parla ile yanında bulunan Şükrü Kaplan'ın (45) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Rıdvan K. ile yanındaki Salih K. ise sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Parla ve Kaplan'ın cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Eskişehir
#kamyonet
#TIR
#TRAFİK KAZASI
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