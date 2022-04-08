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ESKİŞEHİR

Eskişehir’de şap alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı

Denizli'de şap hastalığı nedeniyle 7 mahalle karantinaya alınmasının ardından Eskişehir ’de bir işletmede hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi. Hastalığın tespit edilmesinin ardından bölge karantina altına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Eskişehir’de şap alarmı: Bir mahalle karantinaya alındı
Foto/arşiv

Edinilen bilgilere göre, İnönü’ye bağlı Oklubalı mahallesinde bulunan Ş.İ.’ye ait işletmedeki hayvanlarda şap hastalığı tespit edildi.

Ardından, söz konusu işletmeye ve koruma, gözetim bölgesinde bulunan mahallelere karantina işlemi uygulanmasına karar verildi.

Hastalığın tespit edildiği işletmeye 3 kilometre uzaklıkta bulunan İnönü Merkez, Oklubalı ve Kümbet Yeniköy mahalleleri de karantinaya alındı.

Ayrıca işletmeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Tepebaşı’na bağlı Çukurhisar, Nemli ve Yukarıkavaklı mahallelerinde gözetim bölgesi oluşturuldu. Hastalığı kontrol altında tutmak amacıyla işletmeye yakın olan Bozüyük’e bağlı Poyra ve Oluklu mahalleleri ile Söğüt’e bağlı Zemzemiye mahallesinde de gözetim bölgesi oluşturuldu.

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