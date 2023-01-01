Eskişehir'de zimmetine 9 milyon lira geçirdiği öne sürülen banka müdürü tutuklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre Marmara bölge geneli, Kıyı ve Kuzey Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak. Kuvvetli rüzgar ve fırtına ile geçmesi beklenen akşam öncesi İGDAŞ'tan İstanbullulara çok önemli bir uyarı mesajı gönderildi.