Esnaf ve emekli ağırlığını koydu

Türkiye genelinde, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığı, il ve ilçe belediye meclisi üyelikleri için 119 bin 808'i asıl olmak üzere 166 bin 224 kişi aday oldu. Adayların ağırlıklı paydasını esnaf, emekli, çiftçi, işçi, ev hanımı, iş insanı ve serbest meslek sahipleri oluşturdu. 61 milyon 400 bin seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde her 369 seçmenden biri aday. 206 bin 557 sandığın kurulduğu Türkiye'de neredeyse her sandığa bir aday düşüyor.

Adayların 25 bin 937'sinin esnaf olması dikkatlerden kaçmazken 5 bin 996 ev hanımı da aday oldu. Adayların 24 bin 151'i emekliyken, 16 bin 619'u işçi, 10 bin 473'ü çiftçi. 5 bin 647 iş insanının aday olduğu 31 Mart seçimlerinde, serbest meslek erbabı olan aday sayısı 5 bin 895. Meslek gruplarına göre dağılıma bakıldığındaysa, adayların 4 bin 846'sı mühendis, 2 bin 860'ı avukat, bin 932'si öğretmen, bin 386'sının mimar olduğu görüldü. Adaylardan sadece 193'ü mesleğini ‘siyasetçilik’ olarak tanımladı.