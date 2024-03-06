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Esnaf ve emekli ağırlığını koydu

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:28 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye genelinde, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığı, il ve ilçe belediye meclisi üyelikleri için 119 bin 808'i asıl olmak üzere 166 bin 224 kişi aday oldu. Adayların ağırlıklı paydasını esnaf, emekli, çiftçi, işçi, ev hanımı, iş insanı ve serbest meslek sahipleri oluşturdu. 61 milyon 400 bin seçmenin oy kullanacağı yerel seçimlerde her 369 seçmenden biri aday. 206 bin 557 sandığın kurulduğu Türkiye'de neredeyse her sandığa bir aday düşüyor.

MÜHENDİSLER ÇOĞUNLUKTA

Adayların 25 bin 937'sinin esnaf olması dikkatlerden kaçmazken 5 bin 996 ev hanımı da aday oldu. Adayların 24 bin 151'i emekliyken, 16 bin 619'u işçi, 10 bin 473'ü çiftçi. 5 bin 647 iş insanının aday olduğu 31 Mart seçimlerinde, serbest meslek erbabı olan aday sayısı 5 bin 895. Meslek gruplarına göre dağılıma bakıldığındaysa, adayların 4 bin 846'sı mühendis, 2 bin 860'ı avukat, bin 932'si öğretmen, bin 386'sının mimar olduğu görüldü. Adaylardan sadece 193'ü mesleğini ‘siyasetçilik’ olarak tanımladı.


Bakırköy'de seçim anketine konuşan vatandaş tutarsız eleştirilerde bulunanlara tepki gösterdi: Bir insanın ülkesi ailesi gibidir İnsan ailesini kötüler mi?
Bakırköy'de seçim anketine konuşan vatandaş tutarsız eleştirilerde bulunanlara tepki gösterdi: Bir insanın ülkesi ailesi gibidir İnsan ailesini kötüler mi?

İstanbul Bakırköy'de sokak röportajında konuşan bir vatandaş hükümeti eleştirenlere tepki gösterdi. Vatandaş "Ecevit ve Demirel’in döneminde şahane miydik? Biz çok mu lüks hayat yaşıyorduk acaba? Şimdiki hayatı beğenmiyorlar Ben biraz da insanların bakış açılarını değiştirmelerini istiyorum. Bakın Ecevit’in döneminde 22 tane banka battı insanlar paralarını kurtaramadılar. Emekli maaşları çok mu yüksekti? Bir insanın ülkesi ailesi gibidir. İnsan ailesini kötüler mi ya?" ifadelerini kullanarak eski dönemlerde yaşanan siyasi ve ekonomik krizlere vurgu yaptı. Soru yönlendiren kişinin vatandaşın eleştirilerini kabul etmeyerek "Çok kaçamak cevaplar veriyorsunuz" ifadesi üzerine "Niye kaçamak cevap vereyim yerel seçimi soruyorsun al işte Bakırköy pislik içerisinde çok mu güzel?" cevabını verdi. Bakırköy 2019 yerel seçimlerinden CHP yönetimine geçmişti.



#Yerel seçim
#Siyaset
#Aktüel
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