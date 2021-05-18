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Esnafa 4,6 milyar hibe

Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 saat süren kabine toplantısının ardından esnafa 4 milyar 622 bin liralık destek paketini açıkladı. 235 bin işletmeye 5 bin liralık hibe verilecek. 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye de 3 bin lira ödenecek. Erdoğan, Ramazan ayı boyunca uygulanan kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgının yeniden kontrol altına alındığını söyledi. Erdoğan, “Bundan sonra eskisi kadar kapsamlı ve kısıtlayıcı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Esnafa 4,6 milyar hibe
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir defaya mahsus olmak üzere sayıları 235 bine ulaşan bazı işletmelere 5 bin lira, 1 milyon 150 bini aşkın işletmeye de 3 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Salgının başladığı günden bu yana toplamda 661 milyar liralık bir kaynağı insanlarımızın emrine verdiklerini belirten Erdoğan şöyle devam etti: Bu ivme programıyla salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara vermek mecburiyetinde kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Bir kereye mahsus 5 bin ya da 3 bin TL hibe verilecek
OYNAT 02:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Bir kereye mahsus 5 bin ya da 3 bin TL hibe verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'İlk grup esnafımıza bir kereye mahsus olmak üzere 5 bin TL hibe verilecek. Bu grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi, düğün salonları, kantinler, kırtasiyeler, hamamlar yer alıyor. İkinci grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb. yer almaktadır. Bu gruba berberler, otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz' dedi.

BÜYÜK ŞİRKETLERE “NEFES KREDİSİ”

  • Destek vereceğimiz ikinci grupta ise bakım, onarım, tamirat, kaporta işleriyle uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacıları, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeciler, kurs işletmecileri yer almaktadır. Bu gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü ve otobüsçüler ile pazarcılar da dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmemizi kapsayan vatandaşlarımıza bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi vereceğiz. Böylece iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarımıza 4 milyar 622 milyon liralık bir kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz. Ayrıca salgından etkilenen tüccar, sanayici ve büyük şirketler için de “Nefes Kredisi” adı altında kolaylık sağlayacak yeni bir adım attıklarını da belirten Erdoğan, “Detayları, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından açıklanacak bu destek programlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda
OYNAT 01:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Kısmi ve tam kapanma tedbirleri sayesinde salgını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Ay sonuna kadar olan süreçte vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek için kademeli normalleşme tedbirlerine milletimizin uyumunu rica ediyorum. En zorunu geride bıraktık artık katı tedbirlere ihtiyaç olmayacağını umuyoruz' dedi.

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