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Esnafa can suyu Büyükşehir’den

Bursa Büyükşehir Belediyesi, covid-19 nedeniyle ayakta kalma savaşı veren esnafa yönelik ‘1 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak’ üçüncü destek paketini açıkladı. Yeni pakette tüm belediye kiracılarının kira ücretlerinde yüzde 50 indirime gittiklerini ve özel halk otobüsü esnafına sağlanan aylık maddi desteğin 6 milyon TL’ye çıkartıldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Sağlık çalışanlarımızın yılsonuna kadar olan ücretsiz ulaşım kullanımlarını 3 ay daha uzatıyoruz. Okul servislerimizin güzergâh izin belgesi bedellerini bir yıl almayacağız. 1 Ocak’ta yapılması gereken ulaşım zammını da 3 ay süreyle erteliyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıklama yaptı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş açıklama yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha önce 2 kez kamuoyuna açıkladıkları esnaf-vatandaş destek paketlerinin kapsamını genişlettiklerini söyledi. Başkan Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan covid-19’un bertaraf edilmesi için devletin tüm yetkili kurullarıyla birlikte kendilerinin de seferber olduğunu söyledi. Salgının etkisini artırdığı Aralık ayının başı itibariyle esnaf destek paketinin ikincisini kamuoyuna duyurduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında işyerleri kapanan işletme sahiplerinin mesken su faturalarına 1 Aralık’tan itibaren, süreç bir ay sonra normalleşse bile en az 3 ay boyunca yüzde 50 indirim uygulayacağımızı söyledik. ‘Süreç uzarsa, bizler de süreyi uzatacağız’ dedik. Yine genelge kapsamında işyerlerini kapatmak durumunda kalan işyeri sahipleri ve bu işyerlerinde çalışan vatandaşlarımız için 70 bin adet gıda destek paketi dağıtıyoruz. Aynı kapsamda işyerlerini kapatmak durumunda kalan belediye kiracılarımızdan kısıtlılık süresi bitene kadar kira ve işgaliye ücretlerini almayacağımızı söyledik. Bu süreçte işyerlerindeki faaliyetlerini durdurmak durumunda kalan esnafımıza, önceki dönemdeki belediye alacaklarından dolayı herhangi bir yasal takip yapılmayacağını da belirtmiştik” diye konuştu.

Açık işletmelerin kira ücretlerine yüzde 50 indirim

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, alınan yeni kararlarla birlikte salgın nedeniyle esnaf ve vatandaşa yönelik olan desteklerin kapsamının da genişlediğini ifade etti. Süreçten olumsuz etkilenen tüm belediye kiracılarının kira ücretlerinde 1 Aralık tarihi itibariyle yüzde 50 indirim uygulamaya başlayacaklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Bu desteğimiz süreç sona erene kadar devam edecek. Açıkladığımız son iki destek paketimizin içinde yer alan, hem belediyemiz hem de BURULAŞ ve BURFAŞ gibi şirketlerimizin kiracılarımıza sağlamış olduğu kira desteği 15 milyon 700 bin TL’yi buldu” şeklinde konuştu.

Özel halk otobüsü esnafına 52.5 milyon TL destek

Başkan Alinur Aktaş, üçüncü destek paketi kapsamında sağlık çalışanlarının yılsonuna kadar olan ücretsiz ulaşım kullanımlarının da 3 ay süreyle uzatıldığını belirtti. Yeni düzenlemede okul servislerinin güzergâh izin belgesi bedellerinin bir yıl boyunca alınmayacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Pandemi döneminden olumsuz etkilenen esnaf gruplarımızdan olan, kent içi toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüslerine 2020 yılında 45 milyon TL destek sağladık. Bundan sonra da süreç tamamlanana kadar kent içi toplu taşıma araçları için aylık 6 milyon TL nakdi destek vermeye devam edeceğiz. Bu şekilde BURULAŞ şirketimiz aracılığıyla bu esnaf grubumuza toplam 52.5 milyon TL katkıda bulunmuş olacağız” ifadelerini kullandı.

Ulaşım zammına 3 ay erteleme

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 1 Ocak’ta yapılması gereken ulaşım zammının da ‘Mart ayında tekrar değerlendirilmek üzere’ 3 ay ertelendiğini dile getirdi. Başkan Aktaş, alınan bu yeni kararın belediyeye maliyetinin 15 milyon TL olduğunu vurguladı.

Kadın kooperatiflerine pozitif ayrımcılık

Büyükşehir Belediyesi’nin üçüncü esnaf destek paketinden kadın kooperatifleri de nasibini aldı. Bursa’da faaliyet gösteren tüm kadın kooperatifleriyle irtibata geçtiklerini ve sosyal destek paketlerinde yer alan gıda-erzak malzemelerinden uygun olanlarını bu merkezlerden satın aldıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Bu vesileyle kadın kooperatiflerimizin de süreci yine en az zararla atlatmalarına yardımcı oluyoruz” açıklamasında bulundu.

Salgının Büyükşehir’e maliyeti 105 milyon TL

Başkan Alinur Aktaş, salgın boyunca halka ve işletme sahiplerine sağlanan katkılar konusunda şunları söyledi; “Açıklanan yeni destek paketimizle beraber vatandaşlarımıza ve esnaf gruplarımıza Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi döneminde yaklaşık olarak 105 milyon TL destek sağlamış oluyoruz. Her güçlüğü birlikte yenen millet olarak, bu zor günleri de birlikte geride bırakacağımıza olan inancımı tekrar belirtmek istiyorum. Bugün itibariyle başlattığımız sosyal destek paketimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum”

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