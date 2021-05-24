​Esnafa Osmangazi desteği

Bursalı esnaf, işletmeler, çiftçiler, ev hanımları, zanatkârlar ve girişimciler ücretsiz, aracısız, komisyonsuz, reklam ve tanıtım gideri olmadan ürünlerini Bursa ve Türkiye’nin her yerine satabilecek. Osmangazi Belediyesi, 200 bini aşkın üyesi bulunan Bursa Esnaf ve Sanatkârı Odası BESOB, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası BTSO ile Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği işbirliği ile 30 gün sonra hayata geçireceği www.emeginkalbi.com için başvurular almaya başladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, emeğin kalbinin Bursalı üreticiler, işletmeler ve tüketicileri aracısız, komisyonsuz buluşturan bir e ticaret sitesi olduğunu belirterek, “Emeğin kalbi ile üretici kazanacak, tüketici kazanacak. Bursa kazanacak.” dedi.

Geçen yıl Türkiye’nin en büyük çiftçi pazarı ile Bursalı çiftçilerimizi ürünlerini aracı ve komisyoncu olmadan Bursalılarla buluşturmalarını hatırlatan Mustafa Dündar, bu yıl da, pandemi nedeniyle değişen koşullar ve şartları da göz önünde bulundurarak sosyal belediyecilik ve e-belediyeciliği bütünleştirdiklerini açıkladı.

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Dündar: “Paylaşım ve Dayanışmayı ‘Bir Tık’ Öteye Taşıyoruz”

Bursalı esnaf, işletmecilere ve girişimcilere “Dükkan Sizin” diyerek seslenen Başkan Mustafa Dündar, “Emeğin kalbinde komisyon oranı yok, reklam maliyeti yok, yazılım yok, karışıklık yok, güvenlik riski yok. Ama emek var, üretici var Bursa var. www.emeğinkalbi.com tıklayıp yerinizi alın. Paylaşmanın bereketini, dayanışmanın gücünü www.emeğinkalbi.com ile bir “tık” öteye taşıyalım. Üreticinin emeği, Bursa’nın değeri www.emeginkalbi.com ile Bursa kazanacak” diye konuştu.

Dündar: “Pandemide e-ticaret ciddi bir ivme kazandı”

Pandemi nedeniyle yaşamımızda birçok alışkanlığın değişim gösterdiğine dikkat çeken Başkan Dündar, “Pandemi tüm insanlar farklı bir yaşam biçimine girmek durumunda kaldı. Alışverişten sosyal yaşama kadar hayatımızda birçok şey yön değiştirdi. Özellikle alışveriş noktasında e-ticaret ciddi bir ivme kazandı. Artık toplumun büyük bölümü alışverişini bu yolla yapıyor. Bakkal alışverişi dahi internet üzerinden yapılıyor. Ahilik kültürünün temelini oluşturan küçük esnafımızın teknolojik değişime ayak uydurması ve bu sisteme dahil olması tek başına yapabileceği bir durum değil. Onun için Osmangazi Belediyesi olarak bizler de dijital ortamdaki bu platformun alt yapısını oluşturduk. Esnafımızın bu platform üzerinden ürünlerinin satışlarını internet üzerinden yapmalarını sağlamak istiyoruz. Bunu yapmamız lazım ki esnafımız ayakta kalsın” diye konuştu.

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Dündar: “Esnafımız ve vatandaşlarımız için bu projeyi oluşturduk”

Başkan Dündar, her ölçekte esnaf, işletmeci, zanaatkar ve girişimcinin Emeğin Kalbi projesi üzerinden ürünlerini pazarlayabilecek olduğunu dile getirerek, “www.emeğinkalbi.com adresinde herkesin online mağazasını açma imkanı olacak. Pandemi döneminde e-ticaretin öneminin artması dolayısıyla sürdürülebilir bir yapı hedefliyoruz. Bu sistem ile esnaf ve vatandaşlarımız hiçbir ücret ödemeden e-ticarette yerlerini alabilecekler. Ayrıca tüm satış ve alışlar cep telefonları üzerinden de yapılabilecek. Bu projeye dahil olmak isteyenlerin yapması gereken www.emeğinkalbi.com adresinde yer alan başvuru formunu doldurmak. Bu formu doldurduktan sonra istenilen bir kargo firması ile anlaşma yapabileceksiniz. Onay sürecinin ardından da güvenli satış başlayacaktır. Yapılacak olan işlemler üzerinden Osmangazi Belediyesi herhangi bir ücret almayacaktır. Esnafımız ve vatandaşlarımız için bu sistemi oluşturduk. Esnafımız da bu projeye ile hem dükkanlarında da hem de dijital ortamda satışlarını yapabilecek. İlçemiz ve şehrimiz adına bu projenin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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