Eşsiz İzmir için 11 proje

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir'e yönelik "Eşsiz İzmir" başlığı altında toplanan 11 projeyi tanıttı. İzmir’de bir otelde düzenlenen tanıtım programında konuşan Dağ, İzmir'in hak ettiği değeri alması için gerekli projelerinin hazır olduğunu belirterek, her adımı açıklık, dürüstlük ve hesap verebilirlik temelinde atacaklarını, insan odaklı çalışmaları esas alacaklarını dile getirdi. Hamza Dağ, projelerinin ulaşım, sosyal belediyecilik, çevre, dönüşüm, turizm, eğitim ve istihdam, akıllı şehircilik, sağlık, tarım, spor ve kültür olmak üzere 11 başlıkta toplandığını söyledi.

KÖRFEZ’E KÖPRÜ VE TÜP GEÇİT

İzmir'in en büyük sorunlarından birinin ulaşım olduğunu vurgulayan Dağ, bu anlamda "İzmir Körfez Geçişi" projesini hayata geçireceklerini söyledi. Bunun, İzmir'in iki yakasını birbirine bağlayan bir köprü ve tüp geçit projesi olduğunu anlatan Dağ, şunları söyledi: "Körfezin iki yakasını birbirine daha da yakınlaştıracak bu proje, şehrimizin ulaşım ağını köklü bir şekilde dönüştürecektir. Bu proje 12,6 kilometre, gidiş geliş 3 şeritli yol, 6,9 kilometresi deniz geçişi olmak üzere 4 bin 175 metre körfez deniz köprüsü ve yapay ada içerecektir.”

YENİ BİR ÇEVRE YOLU

Trafik meselesine köklü bir çözüm getirecek olan "İzmir'e Yeni Çevre Yolu Projesi"ni hayata geçireceklerini belirten Dağ, yeni çevre yolu ile trafiği rahatlatmayı, şehre nefes aldırmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni çevre yolunun devreye girmesiyle Menemen-Bayraklı arası trafikte kalma süresinin 10 dakikaya, Menemen-Buca arası ise 20 dakikaya ineceğinin altını çizen Dağ, yeni çevre yolunu şehir merkezine bağlayacak 9 önemli bağlantı yolu yapacaklarını anlattı.

METROYLA KESİNTİSİZ ULAŞIM

Karşıyaka ve Konak tramvay hatlarını birleştirerek, hafif raylı sistem ağını bütünleştireceklerini söyleyen Dağ, "Yapımı devam eden Buca Metrosu'nu tamamlayacağız. Halkapınar-Otogar İZBAN hattını hayata geçirerek havalimanı ile otogar arasında kesintisiz raylı ulaşımı sağlayacağız. Buca Metrosu'nu tamamlama çalışmasına devam ederken Karabağlar-Gaziemir Metrosu çalışmalarına başlayacağız. İZBAN'a yeni rota olarak Bergama-Kınık hattının eklenmesiyle İzmir'in ulaşımını modern, hızlı ve çevreci bir yapıya kavuşturacağız" diye konuştu.

KÖRFEZ'DE KOKU SORUNU ÇÖZÜLECEK

İzmir'in geleceğini şekillendirecek, çevre altyapısını güçlendirecek, şehri daha yaşanabilir, daha temiz ve daha yeşil bir kent yapacaklarının sözünü veren Dağ, şunları kaydetti: "Körfezimizi temizleyecek, atık yönetim sistemlerimizi güçlendirecek ve yenilenebilir enerji kullanımını artıracağız. İzmir'imizin sadece kötü kokudan arınması için değil, körfezimizin yeniden hayata dönmesi için olmazsa olmaz projemiz; Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi'nin modernizasyonu ve kapasitesinin arttırılması... Biz göreve gelir gelmez en önemli gündem maddelerimizden birisi arıtma tesisinin tam kapasite çalışmasını sağlamak olacaktır. 4. fazın yapım sürecini ivedilikle tamamlayacağız."

DÖRT NOKTADA ‘YÖRE KENT’ PROJESİ

Yerinde yeniden dönüşüm ile İzmir'in afetlere karşı direnç kazanacağını belirten Dağ, 5 yıl içerisinde 150 bin konutu yenileyeceklerini, 50 bin sosyal konutu ve 4 "yöre kenti" İzmir'e kazandıracaklarını söyledi. Başta dar gelirli vatandaşlar olmak üzere sosyal konutlar üretmeyi önemsediklerini anlatan Dağ, şöyle devam etti: "Bu konutlarda yeni evlenen ve ev sahibi olmayan gençlerimize, hiç evi olmayan engellilerimize, şehit ve gazi yakınlarımıza ve uzun süredir İzmir'de kiracı olarak yaşayan vatandaşlarımıza öncelik sağlayacağız."







