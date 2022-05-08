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Etimesgut Ahmet Cevat’ı bağrında yaşatacak

Türk Tarih Müzesi ve Parkı, Azerbaycan Milli Marşı’nın ve Çırpınırdı Karadeniz’in yazarı merhum Ahmed Cevat’ın heykeli ile yeni bir heyecan kazandı. Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, heykelin müzedeki Türk dünyası yazarları bölümünde sergileneceğini dile getirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Etimesgut Ahmet Cevat’ı bağrında yaşatacak
Etimesgut'ta Ahmed Cevat’ın heykeli açıldı.

Ankara Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nda Azerbaycan Milli Marşı’nın ve Çırpınırdı Karadeniz’in yazarı merhum Ahmed Cevat’ın heykeli açıldı.

Merhum yazarın doğumunun 130. yılına ithafen yapılan heykelin açılış ve anma programına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Raşad Mammadov, Azerbaycan Milletvekili Aziz Alekberov, Ahmet Cevat’ın akrabası Nicat Emiroğlu ve torunu Mehin Banu Emiroğlu katıldı.

Başkan Demirel, Ahmet Cevat’ın heykelinin müzedeki Türk dünyası yazarları bölümünde sergileneceğini belirterek, Ahmet Cevat’ın Türk dünyasında önemli hizmetleri olan önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

İKİZ KARDEŞTEN TEŞEKKÜR

Büyükelçi Mammadov da heykelin yapılmasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, “İkiz kardeşimiz Türkiye’de milli şairimizin heykelinin yapılması bizleri çok memnun etti. Belediye Başkanı Enver Demirel’e teşekkür ederim” dedi. Ahmet Cevat’ın hayatını anlatan Aziz Alekberov Ahmet Cevat’ın yazarlığı kadar milli mücadelede de çok önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizdi.

Yapılan konuşmaların ardından, Etimesgut Belediyesi tarafından yapılan Ahmet Cevat heykelinin açılışı yapıldı. Demirel açılış sonrası Türk tarihini heykel, resim ve rölyeflerle anlatan müzeyi gezdirerek misafirlerine müze hakkında detaylı bilgi verdi.

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