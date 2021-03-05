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Etimesgut Belediyesi Tesisleri'nde yeni normal dönem

Etimesgut Belediyesi, COVİD-19 pandemisinde geçici süreyle kapanan tesislerini normalleşme süreciyle birlikte yeniden açtı. Yayımlanan genelgelerle belirlenen pandemi kuralları çerçevesinde Etimesgut Belediyesi'nin 14 etiSEM birimi, 11 yaşam merkezi, 5 kapalı yüzme havuzu, 5 emekli dinlenme evi, 2 hanımlar konağı, 5 kreş ve gündüz bakımevi, 3 kütüphane, 9 spor tesisi kapılarını açarak vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

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​Etimesgut Belediyesi Tesisleri'nde yeni normal dönem.
​Etimesgut Belediyesi Tesisleri'nde yeni normal dönem.

Tesislere girişte HES kodu uygulaması yapılacak, üyelerin girişte ateşleri ölçülecek. Temizlik, maske ve mesafeye azami özen gösterilecek. Spor Merkezleri, havuz, sauna, Türk hamamı 09.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Etimesgut Belediyesi Tesisleri'nde yeni normal dönem.
  • Emekli ve hanım konakları 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak, bilardo oynanabilecek ancak okey ve tavla oynanmayacak. Tesisler kapasitesinin yüzde 50 oranında üye kabul edebilecek. Konaklardaki korolar da çalışmalarına kaldığı yerden devam edebilecek. Güzellik merkezleri, 09:00 - 19:00 saatleri arasında yüzde 50 kapasiteyle randevu usulüyle hizmet verecek. Nikah ve düğün salonları da 100 kişiyi aşmayacak şekilde çalışmalarını sürdürecek. 15 Şubat'ta hizmet vermeye başlayan 14 etiSEM birimi de yüz yüze eğitimlerin yanı sıra etiUZEM'le (Uzaktan Eğitim) hizmetlerine devam ediyor.

Etimesgut Belediyesi Tesisleri'nde yeni normal dönem.

TEDBİRLER ALINDI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yayımlanan genelgeler doğrultusunda hizmet vermeye başlayan tesislerde koronavirüse karşı tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Tesislerin, ilaçlanarak dezenfekte edildiğini ve belirli aralıklarla dezenfektan çalışmalarının uygulanacağını kaydeden Demirel, "Belediye olarak gerekli tedbirlerimizi alarak tesislerimizi belirlenen kurallar çerçevesinde hizmete açtık. Vatandaşlarımızın kendi kişisel tedbirlerini alması çok önemli, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları virüsün yayılımının azalmasında çok önemli bir etken. Personelimizi, kendilerinin ve vatandaşların kurallara azami özen göstermeleri konusunda uyarılarımızı yaptık. İnşallah yeni normalleşme sürecini başarıyla uygulayacağız. Tüm hemşehrilerimizden kurallara uymalarını rica ediyorum" dedi.

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