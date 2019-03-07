Etimesgut dünyaya açılacak

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Etimesgut Belediye Başkan adayı Enver Demirel, Yeni Şafak’a konuştu. Üç dönemdir Etimesgut Belediye Başkanlığı yapan Demirel, yeni döneme ilişkin projelerini anlattı. Etimesgutluların Cumhur İttifakı’na olumlu baktığını belirten Başkan Demirel, Mehmet Özhaseki’nin de Ankara için bir kazanım olduğunu söyledi. Demirel, “31 Mart akşamı hem büyükşehirde, hem de ilçemizde en yüksek oyu alacağız” dedi.

KALİTE DAHA DA ARTACAK

İlçeye 15 yaşam, 14 eğitim, 9 spor, 8 sağlık ve sosyal tesis, 6 kapalı yüzme havuzu, 5 emekli dinlenme evi, 5 kreş, 2 meydan, 3 kütüphane ve müze ile 3 milyon metrekare yeşil alan, Türkiye’ye örnek engelsiz yaşam merkezi, kent konseyi, müftülük ve emniyet müdürlüğü binaları ile camiler inşa ettiklerini hatırlatan Demirel, “Nüfusu 600 bine ulaşan Etimesgut’ta yaşam kalitesi daha da artacak ve inşallah her şey daha da güzel olacak” dedi.

HİZMETLERE DEVAM

Yatırım ve hizmetlere ara vermeden hızla devam edeceklerini vurgulayan Demirel, şunları söyledi: “Etimesgut Kültür Parkı, yaşlı gündüz bakımevi, Çocuk ve Gençlik Bilim Merkezi, evcil hayvanlar oteli ve mezarlığı, modern kapalı pazarlar, Kültür ve Tarih Turizmi Projesi, Atatürk Stadyumu revizyonu, emekli konakları, kadınlar konağı, kreş ve gündüz bakımevleri, sosyal ve kültürel tesisler, park ve ağaçlandırma ile yeni yol ve kaldırım çalışmaları inşaa edeceğiz.”

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CAZİBE MERKEZİ

Enver Demirel, Atatürk’ün modern kentleşmede örnek gösterdiği Etimesgut’ta, kuruluş amacına uygun kültürü yaşatmak için, Atatürk’le bütünleşmiş tarihi dokuların bir arada bulunduğu Etimesgut Kültür Parkı’nı inşa edeceklerini söyledi. Yapımı tamamlanan Ahimesut, Ahielvan, Emiryaman türbeleri ve camilerle, diğer kültürel değerlerin yurt içi ve yurt dışında tanıtılacağını belirten Demirel, “Etimesgut’un daha fazla kişi tarafından ziyaret edilmesini sağlayacağız” dedi.

YEŞİL ALAN ARTACAK

Etimesgut’a yeni kapalı pazar yerleri inşa edeceklerini belirten Demirel, “Atatürk Stadyumu Revize Projesi ile stadı 2. ligde ter döken Etimesgut Belediyesporumuza yakışır hale getireceğiz” dedi. Sosyal ve kültürel amaçlı yeni tesislerin yapımını sürdüreceklerini söyleyen Demirel, 2 milyon 970 bin m2 yeşil alan ve 335 parka ek olarak yeni parklar, hatıra ormanları ve ağaçlandırma alanları oluşturacaklarının müjdesini verdi.

HER YAŞA PROJE VAR

Yeni dönemde Yaşlı Gündüz Bakımevi Projesi’ni hayata geçireceklerini söyleyen Enver Demirel, alzheimer, parkinson ve benzeri durumdaki yaşlıların günübirlik misafir edileceği “Yaşlı Gündüz Bakımevi”nin müjdesini verdi. Gençleri de unutmadıklarını kaydeden Başkan Demirel, “Gençlik ve Bilim Merkezi Projemizle çocuk ve gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisi artacak” dedi.

Emekli konakları

Araç trafiğine kapalı uygun sokak ve caddelerde nostaljik düzenlemeler yapılacağını söyleyen Demirel, Atatürk, Elvankent, Güzelkent, Atayurt ve Bağlıca emekli konaklarına ek olarak yeni emekli konakları ve Halide Edib Adıvar Kadınlar Konağı’na benzer yeni hanım konakları yapacaklarını vurguladı.