​Etimesgut’ta esnafa bin 200 liralık katkı

1 Mayıs itibariyle Etimesgut’ta ikamet eden pandemi koşulları sebebiyle dar gelirli duruma düşen, gelir vergisi, kurumlar vergisi veya basit usulde vergilendirmeye tabi esnaf, sanatkar, çiftçi ve diğer işletme ve şirket sahipleri yardım kapsamına alındı.

Ankara Etimesgut Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Enver Demirel, başkanlığında esnafa yapılacak yardımı görüşmek için olağanüstü toplandı. Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda yapılacak yardım hakkında bilgi veren Demirel, esnafa bu zor süreçte destek olunması gerektiğinin altını çizdi. Pandemi sürecinde belediye olarak dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile engellilere yönelik önemli sosyal destekler sağladıklarına dikkat çeken Demirel, esnafın da pandemi sürecinde sıkıntılı günler yaşadığını ve tam kapanma günlerinde işyerlerini açamadığını hatırlattı.

‘DURUMA SEYİRCİ KALAMAYIZ’

Birçok esnafın yasada belirtilen dar gelirli grupta yer aldığını dile getiren Başkan Demirel, “Böylesine bir dönemde zor durumda kalan esnafımızı yalnız bırakamayız. Onların yanında olmamız elimizden geldiği kadarıyla, bütçe imkanlarımız ölçüsünde destek sağlamamız gerektiğini düşünüyorum. Belediyeler ayni yardımda bulunabiliyor. Ancak tüm dünyayı etkisi altına alan bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Ortada da ciddi bir sağlık sorunu, bu sorunun beraberinde getirdiği olumsuzluklar var. Biz bu duruma seyirci kalamayız, görmezlikten gelemeyiz. Gerekli hukuki araştırmaları yaptık ve kriterlerimizi belirledik” dedi.

ÜÇ PARTİ EVET, İYİ PARTİ ÇEKİMSER OY KULLANDI

Demirel daha sonra; yapılacak nakdi yardımın hukuki dayanaklarını, yardım miktarını ve yararlanma şartlarını içeren başkanlık yazısını ilgili komisyonlara havale etti. Komisyon raporu MHP, AK Parti ve CHP oyları ile kabul edilirken, İYİ Parti Grubundan 5 üye ‘Belediyenin böyle bir yetkisi yok’ diyerek çekimser kaldı.

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İşte yapılacak yardımın detayları:

ETİMESGUT’TA İKAMET ŞARTI

1 Mayıs itibariyle Etimesgut’ta ikamet eden pandemi koşulları sebebiyle dar gelirli duruma düşen, gelir vergisi, kurumlar vergisi veya basit usulde vergilendirmeye tabi esnaf, sanatkar, çiftçi ve diğer işletme ve şirket sahipleri yardım kapsamına alındı.

BİN 200 LİRALIK YARDIM

2020 yılına ait vergi matrahı, zararla kapatıldığı için hiç gösterilmeyen veya 2020 yılı brüt asgari ücretin 1 yıllık tutarı olan 35 bin 316 TL’yi geçmeyen tutarda vergi matrahı beyan eden; gelir vergisi, kurumlar vergisi veya basit usulde vergilendirmeye tabi esnaf bu destekten yararlanabilecek. Şartları taşıyan esnafa bin 200’er lira nakdi yardım yapılacak.

GELİR GRUBU YÜKSEK ESNAF KAPSAM DIŞI

Faaliyet konusu kuyumculuk, inşaat şirketi ve müteahhitlik faaliyeti, döviz alım-satı bürosu, akaryakıt istasyonu ve akaryakıt alım-satım faaliyetleri, oto alım-satım galeri faaliyetleri olan esnaf ve işletmeciler veya şirketler sosyal yardım kapsamı dışında bırakıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Yardımlar, belediyenin www.etimesgut.bel.tr kurumsal web sitesindeki müracaat işlemleri kısmından, postayla ya da bizzat yapılabilecek. Müracaatta ikamet belgesi ve 2020 yılı vergi matrahını veya tahakkuk eden vergiyi gösterir vergi levhası belge sureti veya vergi tahakkuk evrakı istenecek. Sosyal yardım ödemeleri hak sahiplerinin banka hesaplarına yatırılacak.