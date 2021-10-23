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ANKARA

Etimesgut’ta Kazak ve Özbek esintisi

Etimesgut Belediyesi ve Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde Özbekistan Devlet Filarmonisi Taşkent Şubesi sanatçıları tarafından “Özbekistan ve Kazakistan’dan Esintiler” konseri düzenlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Etimesgut’ta Kazak ve Özbek esintisi​
Konserde Özbekistan ve Kazakistan’dan şarkıların yanı sıra Türkçe şarkı ve türküler de seslendirildi, dans gösterileri sunuldu.

Konsere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Konserde Özbekistan ve Kazakistan’dan şarkıların yanı sıra Türkçe şarkı ve türküler de seslendirildi, dans gösterileri sunuldu. Katılımcılar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler. Konser sonunda Başkan Demirel’e çapan giydirildi

MÜZEYE BURSA’DAN ZİYARETÇİ GELECEK

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ankara ziyaretinde Başkan Enver’in Türk Tarih Müzesi ve Parkı’nı gezdirdiğini belirterek, “Müzeye Bursa’dan kafilelerle çok ziyaretçi gelecektir” dedi.

Başkan Demirel de, belediye olarak Türk kültür ve sanatına sahip çıktılarını ifade ederek, “Özbekistan Hive’de dinlediğimiz sanatçıları hemşehrilerimizle buluşturduk. Çok güzel bir konser oldu. Başkan Başkan’a da katılımı için teşekkür ediyorum. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa’yı da kutluyorum” diye konuştu.

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