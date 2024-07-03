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Etiyopya-Somali Ankara’da anlaştı

Türkiye, Somali ile Etiyopya arasında Somaliland üzerinden çıkan krizin çözülmesi için devrede. İki ülkenin dışişleri bakanları Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara’da bir araya gelerek sorunun çözümü için mutabakat metni imzaladı. Ortak açıklamada, Türkiye’ye teşekkür edildi. İkinci tur görüşmeleri 2 Eylül'de yapılacak.

04:00 - 3/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:46 - 3/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ve Somali Dışişleri Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile bir araya geldi.

Uluslararası arenada yaşanan her krizde sorumluluk alarak çözümün önemli bir paydaşı olan Türkiye, Somali ve Etiyoya arasındaki krizin aşılması için diplomasi masasını kurdu. Önceki gün Türkiye’ye gelen Somali ve Etiyopya dışişleri bakanları, iki ülke arasındaki sorunlarını çözme konusunda karşılıklı istekliliklerini ifade eden ortak bir mutabakat zaptı imzaladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya Dışişleri Bakanı Taye Atske Selassie ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi arasındaki görüşmelerde ilerleme katedildiğini belirterek, ikinci tur görüşmelerin 2 Eylül'de yapılacağını bildirdi. Etiyopya ve Somali'den gelen mevkidaşlarıyla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Fidan, Türkiye'nin Etiyopya ve Somali'yle köklü ilişkileri ve geniş kapsamlı iş birliğiyle bu konuyla ilgili kolaylaştırıcı rol üstlendiğini ifade etti.

ERDOĞAN’IN ARABULUCULUĞUNA GÜVENDİLER

Fidan, Türkiye'nin barış, diplomasi ve iyi niyete olan taahhüdünün ortak diyalog oluşturmak ve ortak temeller bulma konusundaki çabaları desteklediğini kaydederek, "Biz bugün kendimizi çok imtiyazlı bir pozisyonda buluyoruz. Her iki tarafın, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdiği en üst seviyedeki güven ve vermiş oldukları yetki, bizim doğru yolda olduğumuz inancımızı güçlendiriyor" dedi. Bu görüşmeler sırasında hem mevkidaşlarıyla hem de heyetler arasında bütün tartışma noktaları üstünde görüş teatisinde bulunduklarını aktaran Fidan, her iki tarafın da konularla ilgili hassasiyetlerini dile getirdiklerini söyledi.

İKİ ÜLKEDEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Fidan'ın açıklamasının ardından Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Etiyopya ve Somali arasında düzenlenen görüşmelere ilişkin "Ortak Ankara Açıklaması"nı yayınladı. Açıklamaya göre Etiyopya ve Somali Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin kolaylaştırıcılığında, farklılıklarına yönelik samimi, dostça ve ileriye dönük, ayrı ayrı görüş alışverişinde bulundu ve görüş farklılıklarını karşılıklı olarak kabul edilebilir çerçevede ele almaya yönelik perspektifler geliştirdi. İki bakan, farklılıkların barışçı yöntemlerle çözülmesi konusundaki kararlılıklarını yineledi, kolaylaştırıcılığı ve yapıcı katkılarından dolayı Türkiye'ye takdirlerini ifade etti.

SOMALILAND KRİZİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ve Somaliland Başkanı Musa Bihi Abdi, 1 Ocak'ta Somaliland sınırları içindeki 20 kilometre sahil şeridini 50 yıllık süreyle Etiyopya'nın kullanımına sunan, ayrıca Berbera Limanı'nda kullanım hakkı sağlayan bir Mutabakat Muhtırası imzalamıştı. İmza töreninde konuşan Eyalet lideri Abdi, Etiyopya'nın Somaliland'ı ilk tanıyan ülke olacağını da açıklamıştı. Bu durum Somali tarafında büyük tepki yaratmış ve iki ülke arasında tansiyon yükselmişti. Etiyopya makamları daha sonra yaptığı açıklamalarda, tanımanın şimdilik söz konusu olmadığını belirtmişti. 8 Mayıs'ta Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Özel Temsilcisi Mulatu Teshome Wirtu ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Selassie, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Görüşmede Etiyopya Başbakanı Ahmed'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, muhatap Somali ile Etiyopya arasında Türkiye'nin arabuluculuk yapmasını talep eden mektubu elden tevdi edilmişti.



#Diplomasi
#Hakan Fidan
#politika
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