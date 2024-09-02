Etkisiz hale getirilen paramotorlu teröristlerin kimlikleri belli oldu: Biri kırmızı biri gri kategorideydi

Şırnak'ta 18 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen paramotorlu 4 teröristten birinin kırmızı kategorideki 'Serhat Patnos' kod isimli Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan 'Hebat' kod isimli Reşit Çevik ile diğerlerinin de Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.
Teröristlerin; 13 Güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları belirlendi.
Teröristlerin katıldıkları eylemler ise şöyle:
- 13 Ocak 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
- 01 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 07 Kasım 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
- 19 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması
- 21 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 07 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 30 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 28 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 06 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 10 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 4 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 10 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 12 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda meydana gelen yol kesme olayı sonrasında çıkan çatışmada 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 10 Ekim 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
- 26 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 30 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 28 Ağustos 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 14 Ekim 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 23 Kasım 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 24 Ocak 2018 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 24 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda yol kesme eylemi sonucunda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
- 01 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 5 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 02 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
- 20 Ekim 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik Komutanı görevlisinin ve 6 sivil vatandaş yaralandı.