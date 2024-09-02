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Etkisiz hale getirilen paramotorlu teröristlerin kimlikleri belli oldu: Biri kırmızı biri gri kategorideydi

Paramotor kullanarak eylem hazırlığı içerisinde olan ve etkisiz hale getirilen 4 teröristin kimlikleri tespit edildi. Teröristlerin, kırmızı kategorideki 'Serhat Patnos' kod isimli, Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan 'Hebat' kod isimli Reşit Çevik ile Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu belirtildi.

17:05 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 17:47 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Paramotorlu 4 terörist, Şırnak'ta 18 Ağustos'ta etkisiz hale getirilmişti.
Paramotorlu 4 terörist, Şırnak'ta 18 Ağustos'ta etkisiz hale getirilmişti.

Şırnak'ta 18 Ağustos'ta etkisiz hale getirilen paramotorlu 4 teröristten birinin kırmızı kategorideki 'Serhat Patnos' kod isimli Veysel Sevinç, gri kategoride yer alan 'Hebat' kod isimli Reşit Çevik ile diğerlerinin de Barış Kartal ve Serhat Güzel olduğu tespit edildi.


Teröristlerin; 13 Güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 39 güvenlik görevlisi ve 6 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 22 eyleme katıldıkları belirlendi.


Teröristlerin katıldıkları eylemler ise şöyle:


  1. 13 Ocak 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
  2. 01 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  3. 07 Kasım 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
  4. 19 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması
  5. 21 Ağustos 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  6. 07 Ekim 2015 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  7. 30 Nisan 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  8. 28 Mayıs 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  9. 06 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsalında EYP patlaması olayında 2 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  10. 10 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 4 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 10 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  11. 12 Ağustos 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda meydana gelen yol kesme olayı sonrasında çıkan çatışmada 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  12. 10 Ekim 2016 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
  13. 26 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  14. 30 Kasım 2016 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  15. 28 Ağustos 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  16. 14 Ekim 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  17. 23 Kasım 2017 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  18. 24 Ocak 2018 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 2 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  19. 24 Mayıs 2018 tarihinde Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi yolunda yol kesme eylemi sonucunda 1 Güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,
  20. 01 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 5 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  21. 02 Ağustos 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 3 Güvenlik görevlisinin yaralanması,
  22. 20 Ekim 2019 tarihinde Şırnak ili Uludere ilçe kırsalında meydana gelen silahlı saldırıda 1 Güvenlik Komutanı görevlisinin ve 6 sivil vatandaş yaralandı.

Şırnak'ta PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi

Şırnak ili Cudi Dağı kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, bölücü terör örgütüne yönelik Şırnak kırsalında yer alan Cudi Dağı bölgesinde 'Gürz-12 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edilmesi sonucu 753 el bombası, 11 piyade tüfeği, 5 keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar, 2 makineli tüfek, 1 havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı mağara, imha edildi. Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.




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