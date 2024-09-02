Etkisiz hale getirilen paramotorlu teröristlerin kimlikleri belli oldu: Biri kırmızı biri gri kategorideydi

Şırnak ili Cudi Dağı kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, bölücü terör örgütüne yönelik Şırnak kırsalında yer alan Cudi Dağı bölgesinde 'Gürz-12 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; teröristlerin mühimmat deposu olarak kullandığı bir mağaranın tespit edilmesi sonucu 753 el bombası, 11 piyade tüfeği, 5 keskin nişancı tüfeği, 3 roketatar, 2 makineli tüfek, 1 havan, 2 kilogram patlayıcı madde ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Terör örgütünün lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı mağara, imha edildi. Operasyonları gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden şehir içinde de kırsalda da operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" dedi.