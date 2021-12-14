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EĞİTİM

EÜ araştırma üniversitesi oldu

Türkiye’nin yükseköğretimdeki saygın markası Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 20 araştırma üniversitesinden birisi oldu. Ege üniversitesi yapılan değerlendirmede 11’inci sırada yer aldı. YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında alınan yeni kararlar Ankara’da gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Araştırma Üniversitelerinin İlanı ve Berat Takdimi yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Araştırma Üniversitesi Beratını Bakan Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EÜ araştırma üniversitesi oldu
Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesinde, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın öncülüğünde içselleştirilerek bir kültüre dönüşen bilim üretme ekosistemi meyvelerini vermeye devam ediyor. Eğitim öğretimden araştırma geliştirmeye, toplumsal katkıdan uzaktan öğretime, dijitalleşmeden yapay zekâya, yönetim sisteminden uluslararasılaşmaya kadar pek çok alanda hayata geçirilen nitelikli projeler ve yenilikçi uygulamalarla Türk yükseköğrenimine öncülük eden Ege Üniversitesi; ülkemizde bir ilki başararak YÖKAK’tan beş yıllık tam kurumsal akreditasyon almasının ardından şimdi de adını araştırma üniversiteleri arasına yazdırdı.

Bakanlık bazında Yükseköğretim alanına yapılan yatırımlardan bahseden Bakan Mustafa Varank, 19 yıldır yürüttükleri tüm çalışmaları veriye dayanan bilimsel temelli bir anlayışla sürdürdüklerini belirtti. Varank, "Önümüzdeki dönemde de en büyük paydaşımız olan, bilginin merkezi üniversitelerimizin gelişimi için yoğun çaba göstereceğiz. Yükseköğretim sistemimizi bölgemizin ve dünyanın çekim merkezlerinden biri haline getirmek için çalışacağız. Eldeki bilgi birikimini en verimli şekilde ekonomiye aktararak teknolojik gelişimimizi siz değerli bilim insanlarının ve gençlerimizin öncülüğünde devam ettireceğiz" diye konuştu. Bakanlık olarak üniversitelere ve araştırmacılara çok önemli destekler sağladıklarını vurgulayan Varank, "Son 5 yılda üniversitelerimizde yürütülen 10 binin üzerinde projeye yaklaşık 3 milyar lira destek verdik. Bu desteklerin yüzde 47'si araştırma ve aday araştırma üniversitelerimize sağlandı" dedi.

Araştırma Odaklı Misyon Farklılaşması Programında yapılan değişiklikleri anlatan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Programımızda 20 devlet üniversitesi ile 3 vakıf üniversitesi yer alacaktır. Daha önce araştırma üniversiteleri kategorisinde değerlendirilmeyen vakıf üniversiteleri bu yeni dönemde gösterdikleri performanslar ile aynı devlet üniversiteleri gibi yakından takip edilecektir. Başvuruda bulunan ve yapılan değerlendirmeye göre 3 vakıf üniversitemiz araştırma üniversitesi etiketi almaya hak kazanmıştır. ‘Aday Araştırma Üniversitesi’ ve ‘Aday Araştırma Üniversitesi Adayı’ gibi sınıflamalar kaldırılmış olup program kapsamında yer almaya hak kazanan ‘Araştırma Üniversiteleri’ kendi içinde bir gruplandırılmaya tabi tutulmuştur. Üniversiteler performanslarına göre A1, A2 ve A3 olmak üzere 3 performans kümesine ayrılmıştır. A1, Üst Düzey Araştırma Performansı gösteren üniversiteler, A2, Yüksek Düzey Araştırma Performansı gösteren üniversiteler, A3 ise Orta Düzey Araştırma Performansı gösteren üniversiteler kategorisinde yer alacaktır” dedi.

EÜ’den bir başarı hikâyesi daha

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Bölgemizin ilk yükseköğretim kurumu olarak 66 yıl önce temelleri atılan Ege Üniversitesi, köklü tarihine yakışır yeni başarı hikâyeleri yazmayı sürdürüyor. Bölgemize ve ülkemize hizmet veren öncü akademik birimleri, ulusal ve uluslararası indekslerdeki yükselişi, dünyanın her köşesinde başarılarıyla adından söz ettiren mezunları, bilime tam bir adanmışlıkla katkı sağlayan akademisyenleri ile kurulduğu ilk günkü heyecan, gayret ve inançla çalışmalarını sürdüren Ege Üniversitesi; Türkiye için yeni bir misyonu üstlenmenin haklı gururunu yaşıyor. Üniversitemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından YÖK’ün ‘İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi’ kapsamında açıklanan Araştırma ve Aday Araştırma Üniversiteleri arasında 5 aday araştırma üniversitesi içinde yer almıştı. Aday üniversite statüsünü aldığımız günden itibaren en büyük hedefimiz araştırma üniversiteleri arasında yer almak oldu. Üniversitemizin hedef ve stratejilerini, misyon ve vizyonunu yeniden oluşturarak bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza yön verdik. Çalışmalarımızı bu hedef doğrultusunda yoğunlaştırarak YÖK’ün koyduğu kriterleri tek tek yerine getirmeye başladık. TÜBİTAK kapsamında en çok proje yapan üniversite olduk. Bölümlerimizi ve laboratuvarlarımızı akredite ettik, etmeye devam ediyoruz. Sanayi kuruluşları ve diğer kamu kurumları ile işbirliklerimizi artırdık. Uluslararası alanda yapılan sıralamalarda ülkemizi temsil ederek adımızı dünyaya duyurduk. Ar-Ge ve inovasyon iklimini oluşturarak model ve patent çalışmaları yaptık. Politikalarımızı kararlı bir şekilde uygulayıp önemli başarılara imza attık. Kalite ve araştırma politikamızı kurumsal bir kültüre dönüştürdük. Sürdürülebilir bir ekosistem oluşturduk. Kaliteyi ve yenilikçiliği önemseyerek; şeffaf, katılımcı ve rekabetçi yönetim anlayışıyla tüm paydaşlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz yoğun çalışmaların başarılı sonuçlarını da bir bir alıyoruz. Türkiye’de bir ilki başararak YÖKAK’tan beş yıllık tam kurumsal akreditasyon almamızın ardından şimdi de YÖK tarafından belirlenen ülkemizin 20 araştırma üniversitesi arasında 11’inci sırada yer aldı.” diye konuştu.

“Ülkemizin hedefleri doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz”

Araştırma Üniversiteleri Projesinin amaçlarından bahseden Rektör Budak, “Ülkemizin ilk üniversitelerinden biri olarak, bugün ulusal ve uluslararası arenada adından başarılarla söz ettiren güçlü ve köklü bir üniversite olmanın haklı kıvancını yaşıyoruz. Şunu belirtmek isterim ki bu başarı bizlere, mensuplarımıza ayrı bir sorumluluk ve görev yüklüyor. Bu görevi de en iyi şekilde başarı ile yerine getireceğimizden hiçbir şüphem yok. Araştırma Üniversiteleri Projesi, ülkemizin ihtiyaç ve hedefleri doğrultusunda üniversitelerin belirli alanlarda araştırma odaklı uzmanlaşmalarını hedefliyor. Ege Üniversitesi olarak bu hedef doğrultusunda üniversitemizin bilimsel çalışmalarını daha nitelikli hale getirip daha ileri noktalara taşıyacağız. Ülkemizin öncelikli alanları ve hedefleri kapsamında daha çok nitelikli bilgi üreteceğiz, araştırma yetkinliği yüksek doktoralı insan kaynağı yetiştireceğiz, multidisipliner bir anlayışla ulusal ve uluslararası iş birliklerimizi artıracağız, uluslararası derecelendirme sistemlerinde görünürlüğümüzü ve bilinirliğimizi artıracağız. Türkiye’nin, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alması için yerli ve milli teknoloji hamlesine daha çok katkı sunacağız. Üniversitemizi, ülkemizin ve dünyanın en önemli bilim üretim markası haline getirene kadar gece gündüz demeden çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz. Bu vesileyle desteklerini bizlerden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a ve YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar Hocamıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Üniversitemizin bu tarihi başarısına katkı sağlayan tüm mensuplarımızı tebrik ediyor, şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise programda yer alan üniversitelerin rektörleriyle genel bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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EÜ araştırma üniversitesi oldu
Gündem

EÜ araştırma üniversitesi oldu

Türkiye’nin yükseköğretimdeki saygın markası Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 20 araştırma üniversitesinden birisi oldu. Ege üniversitesi yapılan değerlendirmede 11’inci sırada yer aldı. YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında alınan yeni kararlar Ankara’da gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Araştırma Üniversitelerinin İlanı ve Berat Takdimi yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Araştırma Üniversitesi Beratını Bakan Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.
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