EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci

Ege Üniversitesi için tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyleyen Rektör Budak, “Ortak akılla belirlediğimiz hedeflerimizden en önemlisini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısında, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’ın Araştırma Üniversitesi Beraatını sunmasıyla tarihi bir başarıya daha hep birlikte imza attık. Bu başarının haklı gururunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üniversitemizi aday statüsünden, araştırma üniversiteleri statüsüne taşımak için eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri başta olmak üzere ciddi bir değişim dönüşüm hareketi başlattık. Araştırma Üniversitesi olmak için ciddi altyapı çalışmaları gerçekleştirerek üniversitemizin geneline hâkim olan bir bilim üretme iklimi yarattık.

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Bu sayede ulusal ve uluslararası alanda pek çok başarılı sonuçlar elde ettik. Güçlendirdiğimiz araştırma altyapımız ve köklü akademik geleneğimizle bugün Ege Üniversitesini; ülkesine bölgesine önemli katkılar sunan bir marka değeri haline getirdik” dedi.

“İyi ki Egeliyiz”

Araştırma Üniversitesi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Rektör Budak, “Bizler, Ege Üniversitesi ailesi olarak üniversitemizi hak ettiği noktaya, ‘Araştırma Üniversiteleri’ arasına taşımak için gece gündüz demeden, büyük bir inançla ve tek yürek halinde üstün gayret sarf ettik ve çok çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada Araştırma Üniversitesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Tam bir adanmışlık duygusuyla Ege Üniversitesinin başarılarına yenilerini eklemek için yılmadan usanmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İyi ki Egeliyiz” diye konuştu.

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Rektör Budak, konuşmasının ardından Araştırma Üniversitesi Beratını senato salonu duvarına astı. Daha sonra Prof. Dr. Budak, senato üyeleri eşliğinde kutlama pastasını keserek sevincini paylaştı.