Gündem EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci
YEREL GÜNDEM

EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci

Ege Üniversitesi, YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen 20 araştırma üniversitesinden biri oldu. Araştırma Üniversitesi Beratını Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın elinden alan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sevincini senato toplantısında Ege Üniversitesi senato üyeleri ile paylaştı. Senato toplantısında konuşan Rektör Budak, “YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyon almamızın ardından şimdi de Araştırma Üniversiteleri arasında yerimizi aldık. Bu başarılar bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Daha çok çalışarak seviyemizi daha yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci
Ege Üniversitesi

Ege Üniversitesi için tarihi bir güne tanıklık ettiklerini söyleyen Rektör Budak, “Ortak akılla belirlediğimiz hedeflerimizden en önemlisini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısında, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar’ın Araştırma Üniversitesi Beraatını sunmasıyla tarihi bir başarıya daha hep birlikte imza attık. Bu başarının haklı gururunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren üniversitemizi aday statüsünden, araştırma üniversiteleri statüsüne taşımak için eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri başta olmak üzere ciddi bir değişim dönüşüm hareketi başlattık. Araştırma Üniversitesi olmak için ciddi altyapı çalışmaları gerçekleştirerek üniversitemizin geneline hâkim olan bir bilim üretme iklimi yarattık.

Bu sayede ulusal ve uluslararası alanda pek çok başarılı sonuçlar elde ettik. Güçlendirdiğimiz araştırma altyapımız ve köklü akademik geleneğimizle bugün Ege Üniversitesini; ülkesine bölgesine önemli katkılar sunan bir marka değeri haline getirdik” dedi.

“İyi ki Egeliyiz”

Araştırma Üniversitesi olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Rektör Budak, “Bizler, Ege Üniversitesi ailesi olarak üniversitemizi hak ettiği noktaya, ‘Araştırma Üniversiteleri’ arasına taşımak için gece gündüz demeden, büyük bir inançla ve tek yürek halinde üstün gayret sarf ettik ve çok çalıştık. Bugün geldiğimiz noktada Araştırma Üniversitesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm mensuplarımıza teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Tam bir adanmışlık duygusuyla Ege Üniversitesinin başarılarına yenilerini eklemek için yılmadan usanmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. İyi ki Egeliyiz” diye konuştu.

Rektör Budak, konuşmasının ardından Araştırma Üniversitesi Beratını senato salonu duvarına astı. Daha sonra Prof. Dr. Budak, senato üyeleri eşliğinde kutlama pastasını keserek sevincini paylaştı.

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EÜ araştırma üniversitesi oldu
Gündem

EÜ araştırma üniversitesi oldu

Türkiye’nin yükseköğretimdeki saygın markası Ege Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği 20 araştırma üniversitesinden birisi oldu. Ege üniversitesi yapılan değerlendirmede 11’inci sırada yer aldı. YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında alınan yeni kararlar Ankara’da gerçekleştirilen Araştırma Üniversiteleri Toplantısında kamuoyu ile paylaşıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Araştırma Üniversitelerinin İlanı ve Berat Takdimi yapıldı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Araştırma Üniversitesi Beratını Bakan Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın elinden aldı.
EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci
Gündem

EÜ senatosunda araştırma üniversitesi sevinci

Ege Üniversitesi, YÖK tarafından hayata geçirilen “İhtisaslaşma ve Misyon Farklılaşması Projesi” kapsamında belirlenen 20 araştırma üniversitesinden biri oldu. Araştırma Üniversitesi Beratını Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve YÖK Başkanı Erol Özvar’ın elinden alan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, sevincini senato toplantısında Ege Üniversitesi senato üyeleri ile paylaştı. Senato toplantısında konuşan Rektör Budak, “YÖKAK tarafından 5 yıllık tam akreditasyon almamızın ardından şimdi de Araştırma Üniversiteleri arasında yerimizi aldık. Bu başarılar bizlere daha büyük sorumluluklar yüklüyor. Daha çok çalışarak seviyemizi daha yukarılara çıkaracağız” diye konuştu.
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