Gündem Ev basıp 21 yaşındaki genci öldüren katil yakalandı
İSTANBUL

Ev basıp 21 yaşındaki genci öldüren katil yakalandı

İstanbul Bağcılar’da 6 Haziran sabahı Suriyeli işçilerin kaldığı evi basıp 21 yaşındaki Şerif El Ahmed’i öldüren katil zanlılarından Yusuf A. yakalandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ev basıp 21 yaşındaki genci öldüren katil yakalandı
Foto: İstanbul Emniyet Müdürlüğü.

Şerif El Ahmed’i öldüren katil zanlılarından Yusuf A. salı gecesi ailesini görmeye geldiği esnada sokakta bekleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Cinayet silahını gömdüğü yeri söylemesi üzerine boş bir arazide yapılan aramada cinayet silahı bulundu.

Yusuf A.
Yusuf A.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada;
  • “Kasten Öldürme" suçu ile ilgili Bağcılar ilçesinde yürütülen çalışmalar kapsamında;
  • 06.06.2022 tarihi saat 05.51 sıralarında Demirkapı Mahallesinde bulunan bir ikamet önünde 1 şahsın şüpheli 3 kişi tarafından silahla vurularak yaralandığı bilgisi edinilmesi üzerine ekiplerimizce hızlıca olay yerine geçilmiş, olay yerinde bulunan yaralı Ş.E.A. isimli şahsın sağlık ekiplerince hastaneye sevki sağlanmış ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmiş ve konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır.
  • Olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar sonucunda şüphelilerden birinin Y.A. isimli yaşı küçük şahıs olduğu belirlenmiştir.
  • Çalışmaların devamında şahıs 28.06.2022 günü yapılan operasyon sonucunda Fatih Mahallesinde yakalanarak muhafaza altına alınmış, suç aleti tabanca ise Göztepe Mahallesinde bulunan boş arazide gömülü vaziyette bulunarak ele geçirilmiştir.
  • Konu ile ilgili Y.A. isimli yaşı küçük şahıs hakkında “Kasten Öldürme" suçundan adli işlem yapılmış, işlemlerinin tamamlanmasının ardından 29.06.2022 tarihinde adli makamlara sevk edilen yaşı küçük şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.


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