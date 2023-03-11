Ev sahibi depremde ağır hasar alan evin kirasını istedi

Ev sahibinin kira istemesine tepki gösterdi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 deprem, 11 ili etkiledi. Depremden etkilenen binlerce kişi, AFAD tarafından Türkiye'nin çeşitli kentlerine gönderilerek geçici barınmaları sağlandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen Merve Bayırlı, depremde yaşadıklarını anlattı. Gece sarsıntıyla uyanıp, şok yaşadıklarını söyleyen Bayırlı, "Salonda yerde yatıyorduk. Bir anda sesler duymaya başladık. Ondan sonra bir sarsıntı. Çocuklarımızı battaniyeye sardık, eşimin söylemesiyle kendimizi masanın atına atıp, korumaya aldık. O an düşündüğümüz şey 'Biz bittik' oldu. Bir baktık yağmurun altında bulduk kendimizi" diye konuştu.
'Evimizin durumu çok kötü'
'Ev darmadağın her şey yıkılmış'
Deprem gecesini sözlerle anlatmanın imkanı olmadığını söyleyen Orhan Bayırlı (28) da "Gece uyuyamamıştım. Birden deprem başladı. Hemen eşimi uyandırdım. Salonda bir vazo vardı, onu dönerken görünce iyice panik oldu. Eşimi hemen masanın altına ittirdim. Çocuklar da yerde yatıyordu, birini eşime verdim, diğerini ben aldım. Masanın altında şehadet getirerek ölümü bekledik. Bir ara sarsıntının durulur gibi olduğunu anlayınca kendimizi dışarı attık" dedi.