Ev sahibi depremde ağır hasar alan evin kirasını istedi

Bayırlı, İskenderun'da herkesin zor durumda olduğunu belirtirken, ev sahibinin ise depremden sonra kira için annesini arayışını ise hazmedemediğini söyleyerek "Ev sahibi annemi aramış ve 'Ev kiranızı verin' demiş. İçinde oturamadılar bile. Üstelik ev oturulacak gibi değil. Eşyalar, darmadağın vaziyette. Eve giremiyorlar bile. Ev sahibi nasıl ister, nasıl yapar, nasıl bir vicdan sahibi; bunu hiç anlamıyorum. Ev darmadağın durumda. Her şey yıkılmış. Ağabeyimin üstüne dolap düşmüş. Zorla çıkarmışlar. Evin kapıları bile açılmıyor" diye konuştu.