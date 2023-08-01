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Ev sahibinden evinden çıkarmak istediği kiracısına iğrenç plan: Adına sahte hesaplar açıp telefonunu paylaştı

Kiracısı olan genç kadını evden çıkarmaya çalışan ev sahibi talebi kabul edilmeyince, akıl almaz bir yönteme başvurdu. Kiracısı olan genç kadın adına bazı flört sitelerinde sahte hesaplar açan ev sahibi, genç kadının telefonunu paylaştı, onun adına erkeklerle yazıştı ve kendisini aramalarını istedi. Olay sonrası açılan soruşturma kapsamında , şüpheli ev sahibi, hakkında, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

09:14 . 1/08/2023 Salı
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Dava dosyasına göre, G.A isimli genç kadın, geçen yıl V.C.’nin Ankara Eryaman’daki evini kiralayarak, oturmaya başladı. Yeni Kiracı olan genç kadın, bu yılki kira artış oranını, devletin belirlediği yüzde 25 sınırında yaptı. Ancak ev sahibi, iddiaya göre, yapılan kira zammını yetersiz bularak, genç kadının evi boşaltmasını istedi. Ancak G.A., kanuni haklarını kullanmak istediğini, bir tahliye kararı olmadan evi boşaltmayacağını ev sahibine bildirdi.


Flört uygulamasında adına hesaplar açıldı

Hürriyet'te yer alan habere göre; 1 Mart tarihinden itibaren genç kadının telefonu tanımadığı numaralarca aranmaya ve cinsel içerikli mesajlar gelmeye başladı. G.A, yaptığı araştırmada, herhangi bir üyeliğinin bulunmamasına rağmen, “4 farklı flört uygulamasında “kendi adına hesap açıldığını, “WhatsApp’tan yazsana” denilerek, numarasının paylaşıldığını fark etti.


G.A. avukatı Oğuzhan Türe aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, kendi adına flört sitelerinde profil açan ve telefon numarasını paylaşan kişi veya kişilerin tespit edilmesini istedi. Şikâyet dilekçesinde, “Profiline oturduğum mahalleyi yazmış ve konuştuğu bazı insanları görüşmek/kahve içmek amacıyla yakına çağırmış, onlarla buluşma ayarlamaya çalışmış ve bana ulaşmaları için telefonuma yönlendirmiştir” dedi. G.A.’nın şikâyet dilekçesinde söz konusu mesajların, ev sahibi ile 1 Mart tarihinde yaptığı görüşmeden sonra gelmeye başladığına da dikkat çekilerek, “Manevi anlamda yıpranmış durumdayım. Adı geçen uygulamaların hiçbirinde üyelik kaydım bulunmamaktadır” iddiasında bulundu.


IP adresinden yakalandı

Savcılık soruşturma kapsamında şikâyete konu hesaplardaki IP adres kayıtlarını istedi. Gelen IP kayıtları BTK’ya sorulduğunda ise söz konusu adresin genç kadının ev sahibi V.C.’ye ait olduğu tespit edildi. Savcılık bunun üzerine, V.C.’nin şüpheli olarak ifadesini aldı. Şüpheli ev sahibi ifadesinde, iddialar ile ilgisinin olmadığını ancak oluşturulan hesaplara ait IP adreslerinin kendisine ait çıkmasına bir anlam veremediğini öne sürdü.


Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Kaan Yüksel, şüpheli Ev Sahibi, hakkında, ‘kişilerin huzur ve sükûnunu bozma, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle Ankara 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açtı.


#Ankara
#Eryaman
#Kiracı
#Ev sahibi
#Flört uygulaması
2 saat önce
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