Tıbbı bakıma ihtiyacı olan çocukların aileleri ile birlikte kalabilmeleri için Yeşilköy’deki Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde faaliyete başlayan Çocuk Palyatif Bakım Merkezi, ailelere umut oldu. Geçtiğimiz ağustos ayında açılan merkez kapılarını Yeni Şafak’a açtı. Merkezde bakıma ihtiyacı olan çocukların aileleri ile ev sıcaklığında tedavi görebilmeleri için her şey düşünülmüş. Ailelerin çocukları ile birlikte kaldıkları odalar, mutfakları var.

ÖNCELİK AİLELERİN RAHATLIĞI

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Adaş, İstanbul’da bir ilk olan merkezin, çok önemli bir yükü sırtladığına dikkat çekti. Rahatsızlığı sebebiyle aylarca yoğun bakımda kalan çocukların Palyatif Bakım Merkezi’nde tedavi edildiğini söyleyen Adaş, “Bu merkezde aileler kendi evleri gibi yaşıyorlar. Kendilerine ait odaları, mutfakları var. Tüm detayları ekibimizle birlikte düşünerek bu merkezi inşa ettik. Ailelerin rahat etmesi önceliğimiz oldu” dedi.

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GEREKLİ TIBBİ BAKIM VERİLİYOR

SMA hastası çocuklar, Serebral Palsi ile mücadele eden minikler başta olmak üzere, nörolojik bozukluklar sebebiyle evde tıbbi bakım verilmesi güç olan kişilerin palyatif bakım merkezinde tedavi ediliyor. Bazı hastalıkların bakımında ailelerin zorlandığına işaret eden Prof. Adaş, “Kimi çocuklar mideden beslenmek zorunda, kimisi ise trakeostomi ile hayata tutunuyor. Aileler bu tıbbi ürünlerin bakımlarını yapmakta zorlanabiliyor. Aniden enfeksiyon gelişiyor ve çocukların durumu sıkıntıya girebiliyor. Bu çocuklar aylarca yoğun bakım ünitelerinde yatmak zorunda kalabiliyor. Bu süreçte yoğun bakıma ihtiyacı olan diğer insanlar ise yatak bulamayabiliyor. İşte Palyatif Bakım Merkezlerinin önemi burada anlaşılıyor. Bu merkezler hem yoğun bakımın yatak kapasitesine yer açıyor, hem de çocukların yeterli tıbbi bakımı almasını sağlıyor” diye konuştu.

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BAĞIŞÇILAR DESTEK OLDU

Hastanede 4 ayrı palyatif kliniğin hizmet verdiğini anlatan Adaş, “Çocuklar için dizayn edilen 15’er yataklı 2 ayrı merkez var. Bu birimlerde insanlar aylarca yatıyor, dolayısıyla hem konforlu olması hem de ev rahatlığı gerekiyor. Biz bu noktada hasta yakınlarının rahat hissetmesi için bir ev konsepti oluşturduk. İstanbul’da bu şekilde düzenlenmiş başka bir merkez yok” dedi. Merkezle ilgili tüm detayları ince eleyip sık dokuduklarını anlatan Prof. Adaş, “Ben bu merkezin duvarlarına asılan panoları dahi tek tek inceleyip seçtim. Aylarca bir hastane odasında kalmak kolay bir şey değil. İstedim ki insanlar kendini burada evlerinde hissetsin. Şimdi bugün bu merkezin işler halde olması çok güzel hissettiriyor. Manevi açıdan çok güzel hissettiren bu iş ne parayla ölçülebilir ne başka bir şey.” diye konuştu.

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Her yer rengarenk

Çocuk Palyatif Bakım Merkezi’nde, oyun alanları, kütüphaneler var. Duvarları çocuklar için çizgi film kahramanları ile rengarenk süslenmiş. Odalara numara değil, meyve isimleri verilmiş. Aile ortamında tedavisine devam edilen çocuklar, gün içerisinde alanında uzman hekimler tarafından sürekli kontrolden geçiriliyor. Uzun tedavi süreçleriyle yorulan ailelere de merkez de psikolojik destek veriliyor. Burada kalan hasta yakınları merkezin büyük bir boşluğu doldurduğunu belirtiyor.

Çok güzel ilgileniyorlar

75 gündür Palyatif Bakım Merkezi’nde yatan Deniz Aras’ın annesi Dilek Gürel, “Merkezden çok memnunuz, burada gerçekten iyi bakım veriyorlar. Çocuğun hiçbir şeyi yoktu ama bir anda bu hale geldik. Şu an yaşadıklarımıza inanmak çok zor” diye konuştu. Merkezde tedavi göre 11 yaşındaki Taha’nın babası Bilal Özçelik ise oğlunun çok nadir görülen CPC sendromuna yakalandığını belirterek “Buradaki doktorlar çocuğun değerlerini normal hale getirmeye çalışıyorlar. Daha sonra tedaviye evde devam edeceğiz. 70 günü aşkın süredir buradayız, doktorlar çok ilgileniyor, hepsine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu. 6’ncı kattan düştükten sonra yatağa bağımlı hale gelen Semih’in annesi Necla Yavuz, 2 aydır merkezde tedavi gördüklerini söyledi.

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