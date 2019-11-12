Evde ağlamayın buraya gelin

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemine devam eden annelerin, özlem duydukları evlatlarına kavuşmak için bekleyişi sürüyor. Oturma eylemine katılan annelerden Sevdet Demir, oğlu Fatih’in 4 yıl önce Hani ilçesinde ekmek fırınında çalışırken dağa kaçırıldığını söyledi.

HDP VE PKK HIRSIZDIR

Çocukları kandırılarak dağa kaçırılan annelere seslenen Demir, “Evde ağlamayın gelin buraya bütün dünya sizi görsün. Gelin çocuklarınızı isteyin. Çocuklarımızın hayalini ve gençliğini çaldılar” ifadesini kullandı. Demir, terör örgütünün dağda zor şartlar altındaki çocuklarına işkence yapıp eziyet ettiğini vurgulayarak “HDP ve PKK hırsızdır, çocuklarımızı çaldılar. Nasıl götürdüyseniz öyle getirin” diye konuştu.

BİZİMLE BERABER BEKLEYİN

Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için eyleme katılan Şevket Altıntaş ise “PKK bize zulüm ediyor. ‘Ben senin için savaşıyorum’ diyorsun. Benim için savaşmıyorsun ki benim ile savaşıyorsun. Bu noktada halkın bunu görmesi lazım” dedi. 2015’te usta birliğine giderken Tunceli’nin Pülümür ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından kaçırılan asker oğlu Adil Kabaklı için 28 Eylül günü Gaziantep’ten gelen Cennet Kabaklı, çocukları kaçırılan diğer anne babalara seslenerek, “Gelsinler evlatlarını beklesinler bizimle beraber. Burada otursunlar, korkmasınlar” dedi.

Erdoğan’a atkı gönderdiler

HDP binası önünde bekleyişlerini sürdüren anneler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ördükleri, üzerinde ay yıldız ve “RTE” yazısı bulunan atkıyı tamamladı. Anneler, el emeği ve göz nuru ile ördükleri atkıyı kendilerini ziyaret eden AK Parti İl Başkanı Süleyman Serdar Budak’a teslim etti. Atkıyı teslim alan Budak, annelerin bir an önce çocuklarına kavuşması temennisinde bulundu.