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İSTANBUL

‘Evde kalın’ uyarılarına kulak asmıyorlar: Balık tutup spor yaptılar

Koronavirüs ile mücadelenin en etkin yolu insanların kendilerini karantinaya alması ve dışarıyla temaslarını en aza indirmesi. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de vatandaşlara ısrarla “Lütfen evde kalın” deniliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’da dün polis ve zabıta sahillere akın eden, balık tutan ve parkları hıncahınç doldurarak piknik yapanları sık sık uyardı.
İstanbul’da dün polis ve zabıta sahillere akın eden, balık tutan ve parkları hıncahınç doldurarak piknik yapanları sık sık uyardı.

Avrupa ve ABD’yi kasıp kavuran koronavirüs krizinde vaka sayısı Türkiye’de de günden güne artış gösteriyor. Devlet kurumlarının sokağa çıkılmaması yönündeki tüm uyarılarına rağmen bu hayati önerilere kulak tıkayan bazı vatandaşlar sokağa çıkmayı sürdürerek hem kendilerini hem de yakınlarını tehlikeye atıyor. Halkın büyük kısmının evlere çekildiği 15 milyonluk İstanbul’da trafik yoğunluğu dip seviyeye (yüzde 1) gerilerken, bazı kimselerin Belgrad Ormanı’nda piknik yaparak Haliç ve Ortaköy’deki sahil şeridinde gezinmesi, koronavirüse karşı daha sıkı önlemlerin gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu. ‘Evde kalın’ uyarılarını dinlemeyen İstanbullulardan bazıları tehlikeye aldırış etmeden sahillere akın etti; kimi koşu yaptı, kimi ise balık tuttu. Polis ekipleri sahil bandında gezinenleri evlerine gitmeleri yönünde sık sık uyarmak zorunda kaldı.

‘HAVA ALMAK İSTEDİK’

Belgrad Ormanı’na spor yapmak için geldiğini söyleyen Erdal Kınalı, “Pazar sabahında sporumuzu yaptık. Hijyenik olarak da kendimizi koruduk. Evde de kalınmaz. Riskli kişiler evde kalsın. Ama biz o durumda olmadığımız için dışarı çıkıyoruz” dedi. Ormana gelen vatandaşlardan 53 yaşındaki Ali Aydemir ise “Normalde evde kalıyoruz. Bugün sabahtan geldik kimse yoktur diye. Kimseye yakın olmadan gittim geldim” ifadelerini kullandı. Ailesi ile ormana gelen Mustafa Esen de, “Bu bizim pazar rutinimiz, her hafta yapıyoruz bunu. Metabolizmamızı güçlü tutmak için spor yapmak gerekiyor. Evde sıkılıyor çocuklar, onlar da hava alsın istedik. Hava almak istiyoruz. Bu rutinimizden vazgeçeceğimizi düşünmüyorum. Bizim için önemli” diye konuştu.

Yasağa uymayan 75 yaşındaki yaşlı adama 392 lira para cezası kesildi
OYNAT 00:00
Yasağa uymayan 75 yaşındaki yaşlı adama 392 lira para cezası kesildi
İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üzerindeki vatandaşların sokağa çıkmasını yasaklamasının ardından polis ve jandarma, sokağa çıkan yaşlıları uyardı. Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişiye jandarma tarafından 392 lira idari para cezası kesildi.


VALİ TEPKİ GÖSTERDİ

  • Bazı vatandaşların koronavirüs duyarsızlığına karşı İstanbul Valiliği uyarıda bulundu. Yazılı bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tedbirli olmanın toplum sağlığı açısından kaçınılmaz bir zaruret olduğunu belirterek, “Bugün sahillerde, parklarda geçirilecek tedbirsiz zamanlar, yarın sevdiklerimizi üzecek durumlara dönüşmesin. Kendimizi, sevdiklerimizi, komşularımızı ve ülkemizi düşünerek hareket etmemiz gereken bu dönemde evlerinizden dışarı çıkmayınız. Bu topyekûn bir mücadeledir. Mücadelemizi tavizsiz uygulayacağız” mesajı verdi. “Bana bir şey olmaz” dememek gerektiğini ifade eden Yerlikaya şöyle yazdı:

TEDBİRLERE UYULMALI

“Kişisel hijyen tedbirlerine dikkat edilmesi ve zorunlu ihtiyaçlar dışında evlerden dışarı çıkılmaması gerekmektedir. Koronavirüsün yayılmasını önlemek, kendimizin, yakınlarımızın ve toplumun sağlığını koruyabilmek için İçişleri Bakanlığımızın genelgeleriyle 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın ve kronik rahatsızlığı olanların evden dışarı çıkmaları yasaklanmıştır. Bu süreç, kesinlikle evlerimizde kalmamız gereken çok önemli bir tedbir dönemidir. ‘Ben sağlıklıyım, bana bir şey olmaz. Evde sıkıldım, dışarı çıkmak benim için sorun olmaz. Herkes evinde zaten, ben çıkabilirim. Temiz hava iyi gelir...’ diyenler, kendisine, sevdiklerine ve çevresindekilere çok büyük zararlar verebilirler.”

Ben aslında 61’im!

65 yaş ve üstü kişilere sokağa çıkma yasağı getiren genelgenin ardından Antalya’nın Manavgat ilçesinde polis ekipleri çalışma yaptı. Pazarda satış yapan Cevriye Şen (65) polis tarafından evine götürülmek istendi. Buna tepki gösteren Cevriye Şen, aslında 61 yaşında olduğunu, dedesinin kimliği alırken kendisini 4 yaş büyük yazdırdığını öne sürdü. Şen, ekip otosuyla evine götürüldü.

Polis ekipleri 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşın ayağına gitti
OYNAT 00:59
Polis ekipleri 'evde kal' uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşın ayağına gitti
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dışarı çıkan vatandaşlara polis araçlarından zaruri olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısında bulundu.

Yanınızdayız

65 yaş üstü kişilerin evden çıkmasının yasaklandığı şu günlerde emniyet birimleri ve pek çok belediye, yüksek yaş grubundaki vatandaşların hizmetini görmek için harekete geçti. Ankara Emniyeti, kurduğu ekiplerle sokakta yaşlıları ararken, tespit edilenler uyarılarak evlerine gönderildi. Belediye ekipleri ise yaşlı ya da evinden çıkamayan kişilerin market, pazar, eczane alışverişi, fatura ödemesi gibi ihtiyaçlarına yardımcı oluyor. İçişleri Bakanlığı da hayata geçirilen ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ vasıtasıyla ihtiyacı olan vatandaşların imdadına koşuyor.

Ayrıca anne-baba ya da dede-ninelerinin dışarıya çıkma ihtimaline karşı pek çok kişi ‘büyüklerine’ telefon ederek onları kurallara uymaları yolunda uyardı. Yüksek yaştaki vatandaşlara bir uyarı da Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün’den geldi. Yazılı açıklamasında Ergün, “Virüsün hedef aldığı kitle bizleriz. Hayatımızın belki de hiçbir döneminde olmadığımız kadar dikkatli olmalıyız. Unutmayınız ki ruhlarımız ve kalplerimiz her ne kadar genç olsa da bunları değil de yorgun bedenlerimizi hedef alan ve son derece acımasız olan bir tehditle karşı karşıyayız. Çok acil ve zorunlu olmadıkça evinde kal emekli” dedi.

Raylar ücretsiz

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Kovid-19 salgınına karşı fedakarca savaş veren sağlık çalışanlarını, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban’dan ücretsiz faydalanacağını bildirdi. “Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban’da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Sözkonusu uygulama bugün (dün) itibarıyla başlayacak. Onları ayakta alkışlıyoruz” diyen Turhan, Marmaray, Başkentray ve İzban’dan faydalanmak için sağlık çalışanlarının sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağına işaret etti.

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