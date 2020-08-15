Evde karantinada olması gerekirken düğüne katıldı: Davetlilerin kimlikleri kontrol edilirken yakayı ele verdi Bartın'da bir kişi hakkında karantina kararı alınmasına rağmen şahıs düğüne katıldı. Düğünde yapılan denetimde kimliğinin kontrol edilmesinin ardından kişi ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi 15 Ağustos 2020, 09:54 Son Güncelleme: 15 Ağustos 2020, 12:56 DHA