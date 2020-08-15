Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Evde karantinada olması gerekirken düğüne katıldı Davetlilerin kimlikleri kontrol edilirken yakayı ele verdi
BARTIN

Evde karantinada olması gerekirken düğüne katıldı: Davetlilerin kimlikleri kontrol edilirken yakayı ele verdi

Bartın'da bir kişi hakkında karantina kararı alınmasına rağmen şahıs düğüne katıldı. Düğünde yapılan denetimde kimliğinin kontrol edilmesinin ardından kişi ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Haber Merkezi DHA
Bartın'da evde karantinada olması gereken bir şahıs düğüne katıldı. Düğünde denetim esnasında kimlik kontrolüyle yakalanan şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.
Bartın'da evde karantinada olması gereken bir şahıs düğüne katıldı. Düğünde denetim esnasında kimlik kontrolüyle yakalanan şahıs ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Bartın’da, evde karantina altında olması gerekirken düğüne katılan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

  • DHA
    Bartın’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerde denetim yapıldı. Davetlilerin kimlikleri kontrol edildi. Yapılan kontrolde, 1 kişinin evinde karantinada olması gerekirken düğüne geldiği tespit edildi. Kimliği açıklanmayan kişi hakkında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ceza uygulanması için tutarak tutulup, adli işlem başlatıldı.

DHA

Düğünlerde yapılan denetimlerde, koronavirüs tedbirlerine uymayarak maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 66 kişiye de para cezası verildi ve adli işlem başlatıldı.

Nişan sonrası koronavirüs vakaları arttı bir köy karantinaya alındı
GÜNDEM
Nişan sonrası koronavirüs vakaları arttı bir köy karantinaya alındı

Bahçede nöbet tutan kayınpeder tilki girdi zannedip yanlışlıkla gelinini tüfekle vurdu
GÜNDEM
Bahçede nöbet tutan kayınpeder tilki girdi zannedip yanlışlıkla gelinini tüfekle vurdu

Bartın'da isyan ettiren vahşet: Vurduğu karaca kaçarken düşük yaptı, yaralı hayvanı köpeğine parçalattı
GÜNDEM
Bartın'da isyan ettiren vahşet: Vurduğu karaca kaçarken düşük yaptı, yaralı hayvanı köpeğine parçalattı

Bartın’a kaçak giriş yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası
GÜNDEM
Bartın’a kaçak giriş yapmak isteyen 7 kişiye 22 bin 50 TL para cezası
Abone Ol Google News
Gri listede aranıyordu

Gri listede aranıyordu

​Etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belli oldu.
Aşı üretimi başladı

Aşı üretimi başladı

​Rusya'nın 'Sputnik V' adlı koronavirüs aşısında önemli gelişme.
İkinci eleyeni düzenleme

İkinci ele
yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığınca yapılan düzenleme Resmi Gazete'de.
HDP görünümlü PKK

HDP görünümlü PKK

​İl binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar..
Dışişleri'nden <br>AB'ye net mesaj

Dışişleri'nden
AB'ye net mesaj

​Türkiye, Doğu Akdeniz'de çıkarlarını koruyacak.
Yaşamadan bilemezsiniz

Yaşamadan bilemezsiniz

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs uyarısı.
Bir saatte<br>kopyası yapılıyor

Bir saatte
kopyası yapılıyor

​Tatil hayali kuran binlerce kişi mağdur oldu.
Onyekuru hamlesi

Onyekuru hamlesi

​Fenerbahçe, Monaco ve oyuncuyla masaya oturdu.
İstenmeyen manzara

İstenmeyen manzara

Salda Gölü'nde derin çukurlar oluştu.​
Acı detay ortaya çıktı

Acı detay ortaya çıktı

Düğünlerine iki hafta kala davetiye dağıtan çift hayatını kaybetti.
Sahte gazeteci polise takıldı

Sahte gazeteci polise takıldı

​Aracının yakıtı bitti diye sandalye ile yolu kapattı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​​Galatasaray ve Fenerbahçe'nin istediği Vertonghen'in yeni takımı belli oldu.
Facianın<br>eşiğinden dönüldü

Facianın
eşiğinden dönüldü

​Servis minibüsü alev aldı işçiler son anda kurtuldu.
Ne olur aç gözlerini

Ne olur aç gözlerini

​Oğluna suni teneffüs yapan babadan yürek sızlatan sözler.
Araçlardan<br>inip halay çektiler

Araçlardan
inip halay çektiler

​Diyarbakır'da 'pes' dedirten koronavirüs konvoyu.
401 kişi yakalandı

401 kişi yakalandı

​İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması.
Sel ve heyelan

Sel ve heyelan

​Trabzon'da korkutan görüntüler: Bir vatandaş hayatını kaybetti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.