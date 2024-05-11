Evde kazanç vaadiyle iş arayanları dolandırıyorlardı: Yedi ilde ‘Avans' operasyonu

“Bunlar bana WhatsApp üzerinden ulaştı. ‘Biz reklam şirketiyiz. Ek gelir için internet arama motorunda restoranların sayfalarına yıldız verip, yorum yapacaksın ve para kazanacaksın' dediler. Yorum ve yıldız başına 50 TL kazandırıyorlardı. Başlangıçta bin TL kazanmıştım. Bin TL'yi tekrar onlara atmamı istediler. Kripto hesapları var ve orada parayı ikiye katlıyorlarmış. Parayı ikiye katlayıp tekrar gönderdiler. O şekilde başlayarak 2 bin, 3 binden başlayarak 60 bin TL kaybettim”