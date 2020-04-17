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KASTAMONU

Evden çıkamayan çocuk, ‘yasal hakkım’ diyerek jandarmadan cips istedi

Evden çıkamayan çocuk, ‘yasal hakkım’ diyerek jandarmadan cips istedi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı gençlerin sokağı çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki çocuk, ‘yasal hakkım’ diyerek jandarmadan cips ve çekirdek istedi. Jandarma ekipleri, çocuğun isteklerini alarak evine kadar teslim etti.

Haber Merkezi İHA
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç'un jandarmadan istekleri gülümsetti.
Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayan 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç'un jandarmadan istekleri gülümsetti.

Kastamonu’nun Cide ilçesine bağlı de Kalafat köyünde ikamet eden 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayınca canı cips, kola, çikolata, sakız ve çekirdek çekti. Bunun üzerine evden çıkmayan ve yasalara uyan 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç, ‘yasal hakkım’ diyerek köy muhtarını ve jandarma ekiplerini aradı.

Çocuğun talebini alan köy muhtarı ve jandarma ekipleri, isteklerini alarak köydeki evine kadar bıraktı. İstedikleri çerezlerinin alındığını gören Bekir Ahmet Koç, görevlilere teşekkür ederek yasalara uyduğunu söyledi.

İHA
10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç, ‘yasal hakkım’ diyerek köy muhtarını ve jandarma ekiplerini aradı, cips, kola, çekirdek istedi.

“Yasalara uydum ve dışarı çıkmadım”

Yasalara uyduğunu ve dışarı çıkmadığını söyleyen 10 yaşındaki Bekir Ahmet Koç, “Canım cip çekti, bende muhtarımızı aradım. Kola, cips, çekirdek ve cips ile sakız almasını istedim. Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üste ile 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı bulunuyor, bu yüzden bende dışarı çıkmadım. Hem muhtarımız hem de jandarmamız, sağ olsun benim istediklerimi getirdi. Lütfen küçük çocuklar, büyük amcalar sizler de dışarı çıkmayın. İnşallah bu virüs bitince okuluma gideceğim. Şuan virüsün ülkemizde bitmesini bekliyorum. Bu hastalığın aşısı bulunmadı henüz, inşallah ilacı bulunur” dedi.

“Çocuğumuzun evden çıkmayarak yasalara uyması bizleri gururlandırdı”

Cide Kalafat Köyü Muhtarı Seral Gün ise, “Dün akşam saatlerinde çok enteresan bir telefon aldık. Genelde bizleri 65 yaş ve üstü insanlar arardı ve siparişlerini verirdi. Bizlerde, hocamızla birlikte bu siparişleri aldıktan sonra köyümüze gelip siparişleri dağıtırdık.

Fakat bu sefer küçük misafirimiz bizlerden bir şeyler istedi. Bizlerden kola, cips, çekirdek gibi yiyecekler istedi. Ayrıca bizlere bunu söylerken enteresan gelen bunun kendisine yasal hak olduğunu söylemesi. Bu bizlerin daha çok hoşuna gitti. Bizlerde Cide Kaymakamımız Ali Açıkgöz’e konuyu ilettik. Kaymakamımız Ali Açıkgöz, hemen konu ile alakadar olmamızı istedi. Bizlerde hocamızla, jandarmamızla küçük misafirlerimizin siparişlerini alarak köye kadar geldik.

Siparişlerini küçük çocuğumuza verdik ve gözlerindeki mutluluğu görmek için bizden istediği her şeyi kendisine getirdik. Küçük çocuğumuzun bizden istemiş olduğu siparişler ve evden çıkmaması bizleri gururlandırdı. Birde kendisinin yasal hak olarak bunu görmesi ve bizleri araması da bizlere çok farklı geldi. Normalde de isteseydi hemen alıp getirirdik ama ‘bu, benim yasal hakkım’ deyip bu siparişleri vermesi bizleri duygulandırdı” diye konuştu.

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“Çocuğumuzun hakkını bilip dışarı çıkmadan bizlerden talep etmesi mutluluk verdi”

Kalafat Köyü Cami İmam Hatibi Aydın Taşçı da, “Bizler, muhtarımızla birlikte köyümüzün bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Özellikle 65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu küçük kardeşimizin de kendi hakkını bilip dışarı çıkmadan böyle bir yardım istemesi bizleri çok mutlu etti. Gençlerimizin de bu küçük çocuğumuz gibi yasalara duyarlı olmasını bekliyoruz. Küçük çocuğumuzun yasaya uyması bizleri ayrıca mutlu etti. Kendisini kendi hakkını hatırlaması bizlere de hatırlatmasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

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