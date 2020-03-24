Gündem Evden çıkamayan vatandaş polisi arayıp yardım istedi Market alışverişini polis yaptı
EDİRNE

Evden çıkamayan vatandaş polisi arayıp yardım istedi: Market alışverişini polis yaptı

Edirne'de koronovirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor. Market alışverişini Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memurlarının karşıladığı Salim Altunhan'ın, "Polis ekiplerinden marketten alışveriş için yardım istedim. Onlar da çok kısa sürede siparişlerimi alıp bana getirdiler" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bir polis ekibi hemen Altunhan'ın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra gittikleri markette alışveriş yaptı.
Bir polis ekibi hemen Altunhan'ın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra gittikleri markette alışveriş yaptı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılıp Türkiye'de etkili olan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızları bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Yasağın ardından 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu. Polis, jandarma ve AFAD ekiplerinden oluşturulan grup, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor.

DHA
Edirne'de koronovirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını polis ekipleri karşılıyor.

Polis, marketten alışveriş yaptı

Edirne Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde vatandaşını huzurunu sağlamak amacıyla asayiş, trafik gibi rutin görevlerini yerini getirirken, 'Vefa Sosyal Destek Grubu' doğrultusunda evden çıkamayan vatandaşların da alışverişlerini yapıyor.

DHA
Bir polis ekibi hemen Altunhan'ın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra gittikleri markette alışveriş yaptı.

Şükrüpaşa Mahallesi Akasya Evleri Sitesi'nde oturan Salim Altunhan (71), 155 polis hattını arayıp, ihtiyaçları bulunduğunu bildirip, yardım istedi.

DHA
Polis ekibi, Altunhan’ın siparişini daha sonra evine götürüp, teslim etti.

Bir polis ekibi hemen Altunhan'ın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra gittikleri markette alışveriş yaptı. Polis ekibi, Altunhan’ın siparişini daha sonra evine götürüp, teslim etti.

DHA
Market alışverişini Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli polis memurlarının karşıladığı Salim Altunhan'ın,

Kendisi için alışveriş yapan polis ekiplerine teşekkür eden Salim Altunhan, "65 yaş üstü olduğumuz için evden çıkamıyoruz. Bu nedenle telefonla 112'yi arayıp yardım istedim Onlar da beni 155 polis hattına yönlendirdi. Telefona çıkan polis ekiplerinden marketten alışveriş için yardım istedim. Onlar da çok kısa sürede gelip, siparişleri liste halinde not alıp gittikleri markette alışverişi yaptılar ve bana getirdiler. Bu uygulamadan çok memnunum" dedi.
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