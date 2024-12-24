"Evden para kazan" tuzağı ifşa oldu

Dolandırıcılar, sosyal medya ve internet platformları üzerinden hileli yöntemlerle ev hanımları, dar gelirliler ve üniversite öğrencilerini tuzağa düşürdü. “Evden para kazanma” vaadiyle vatandaşları dolandıran 117 şüpheli gözaltına alındı.

Dolandırıcılar; ev hanımları, dar gelirliler ve üniversite öğrencilerini tuzağa düşürdü.

TUZAĞIN ADI “EVDEN PARA KAZAN”

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, dolandırıcıların yöntemleri de ortaya çıktı. Dolandırıcı şebeke, arama motorları üzerinden ‘Evden Para Kazan’ şeklinde sahte site oluşturdu. İlana tıklayan kişiler, otomatik olarak whatsapp uygulamasına aktarıldı. Burada kendilerini işe alım yetkilisi olarak tanıtan dolandırıcılar, iş arayışındaki kişilere işin detaylarını anlatıyordu. İş içeriği olarak ise internet üzerinden belirli markaların reklamlarını izlemeleri veya alışveriş sitelerinde belirlenen ürünlere beğeni atmaları isteniyordu.





ÖNCE GÜVEN VERDİLER

Kolay yoldan para kazanma yöntemlerinin anlatıldığı iletişim sürecinde yapılacak işlemlerin legal bir iş olduğunun algısı oluşturuldu. İkna edilen kişiler, Telegram uygulamasına yönlendirildi. Mağdurlar, bu süreçte davet kodu kullanarak özel sohbet gruplarına eklendi. Daha sonra Toplu Görev Grubu gibi isimler konan birçok mağdurun bulunduğu söz konusu Telegram gruplarına dahil edildiler.





HER KESİMDEN İNSANI DOLANDIRDILAR

Verilen görevleri yerine getirmeleri halinde aşama aşama ilerleme olacağı söylendi. Görevleri yerine getirmeleri durumunda para kazanabilecekleri vaadedildi. Başlangıçta verilen IBAN’a küçük meblağların para gönderilmesi istendi. Para transferleri akabinde para kazandıklarını düşünmeleri için mağdur hesaplarına farklı banka hesaplarından küçük ödemeler dahi yapılarak güven telkin edildi. Her yeni aşama da verilen görevler öncesi mağdurlardan daha fazla para talep edildi. Dolandırıcı şebeke, kendi IBAN numaralarına yönlendirdikleri paralarla Türkiye genelinde çok sayıda mağdurdan yüksek tutarlarda maddi menfaat elde etti.





İŞ VAADİ BOL AMA KAZANÇ YOK