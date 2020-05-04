Eve giren 1,5 metrelik boz yılanı elleriyle yakalayıp doğaya saldılar



Elbistan’a bağlı Doğan Mahallesi’nde ikamet eden Mehmet Söğüt, evinin önündeki kümesin yakınlarında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılan fark etti. Yılanın uzaklaşmasını sağlayan Söğüt, tekrar evine döndü. Ertesi gün sabah saatlerinde eşinin ‘evde yılan var’ şeklindeki bağırışını duyan Söğüt, hemen Av Hayvanları ve Su Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan’ı aradı.

Söğüt, evlerine yılan girdiğini ve hayvanı öldürmek istemediklerini anlattı. Doğan’da durumu, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şubesi Elbistan Şefliği’ne bildirdi. Doğan ve DKMP Elbistan Şefliği görevlileri, beraberlerindeki Ali Sezer isimli vatandaşla birlikte Doğan Mahallesi’nin yolunu tuttu.

Mehmet Söğüt, evinin önündeki kümesin yakınlarında yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda bir yılan fark etti.

Bölgede sık rastlanıyor

Eve geldiklerinde yılanı inceleyen ekipler, hayvanın bölgede sık rastlanan boz yılan olduğunu tespit etti. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, zarar verilmeden yakalandı. Daha sonra mahalleden oldukça uzak bir bölgeye götürülüp, doğaya bırakıldı. Evine giren yılandan kurtularak rahat bir nefes alan Mehmet Söğüt isimli vatandaş, Av Hayvanları ve Su Ürünlerini Koruma ve Yaşatma Derneği Genel Başkanı Ali Haydar Doğan’a, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kahramanmaraş Şubesi Elbistan Şefliği’ne ve Ali Sezer’e teşekkür etti.